Hadımköy'de patlama

İstanbul Hadımköy'de bulunan bir fabrika patladı. Patlamada yaralananlar olduğu bildirildi.

Güncellenme 25 Ocak 2017 17:37

İstanbul Hadımköy'de bir bir fabrikada patlama sonrası yangın çıktığı, olay yerinde yaralılar olduğu bildirildi.

İstanbul'da bir plastik fabrikasının patlaması sonuucnda çıkan yangında bazı avatndaşalr yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Hadımköy'de plastik fabrikasının deposunda bir patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 4 yaralı hastaneye götürüldü.

AA