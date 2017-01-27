Güneydoğu Bölgesine 35 bin konut yapılıyor

Başbakan Yıldırım, bölücü terör örgütü PKK'nın tahrip ettiği Güneydoğu Anadolu'da 35 bin konutun yapımına başlandığını ifade etti.

Güncellenme 27 Ocak 2017 14:09

Başbakan Binali Yıldırım, "Alçak bölücü terör örgütünün çukur siyasetiyle yakıp yıktığı Güneydoğu'daki yerleşim yerlerimizde 35 bin konutun yapımına başladık, hızla yapımı devam ediyor." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Ülkemiz üzerinde çeşitli hesap yapanların hesapları kursaklarında kalacak, bunu herkes bilmelidir. Türkiye'nin yarını, bugününden daha güzel olacaktır." dedi.

Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Şehircilik Şurası"nın açılışındaki konuşmasına, Fatih Sultan Mehmet'in, "Hüner bir şehr bünyad etmektir, reaya kalbin abad etmektir." sözünü hatırlatıp, "Yani asıl marifet, halkın kalbini, ruhunu, benliğini inşa edecek insana huzur verecek şehirler inşa etmektir." diyerek başladı.

"Çanakkale 1915 Köprüsü mega bir proje"

Başbakan Yıldırım, Türkiye'ye çağ atlatan dev yatırımları hayata geçirdiklerinin altını çizerek, devletle milletin kenetlendiğini Türkiye'yi büyütmek için çalıştıklarını anlattı.

Büyük projelerinin biri bitmeden diğerine başladıklarını söyleyen Yıldırım, dünya çapındaki projeleri kısa zamanda tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunduklarını aktardı.

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün otoyollarıyla birlikte ihalesini dün gerçekleştirdiklerini anımsatan Yıldırım, söz konusu yatırımın 10,5 milyar dolar değerinde olduğunu bildirdi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünyada kriz, günden güne derinleşirken Türkiye ardı ardına büyük projelere ya başlıyor ya da hizmete alıyor. İşte Çanakkale 1915 Köprüsü de dünyada herkesin gıptayla izleyeceği mega bir projedir."

"Türkiye'nin yarını, bugünden daha güzel olacak"

Büyük projelerin, dev yatırımların geleceğin büyük ve kalkınmış Türkiyesi'nin ayak sesleri olduğunu vurgulayan Yıldırım, 15 yıldır büyümeye devam eden Türkiye'nin, bundan sonra da büyümeye devam edeceğini aktardı.

Başbakan Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemiz üzerinde çeşitli hesap yapanların hesapları kursaklarında kalacak, bunu herkes bilmelidir. Türkiye'nin yarını, bugününden daha güzel olacaktır. "

"Güneydoğu'da 35 bin konutun yapımına başladık"

39 ilde 200 bölgeyi yeniden inşa etmek için faaliyetlere başladıklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Alçak bölücü terör örgütünün çukur siyasetiyle yakıp yıktığı Güneydoğu'daki yerleşim yerlerimizde 35 bin konutun yapımına başladık, hızla yapımı devam ediyor. Bir yıl içerisinde, eskisinden kat kat daha güzel, bütün ihtiyaçları düşünülmüş bu konutları yapıp Güneydoğu'da vatandaşlarımızın hizmetine vereceğiz. Sur'u eskisinden çok daha güzel bir şekilde, aslına uygun olarak bir cazibe merkezi haline getiriyoruz."

'Tarihi dokuyu koruyan şehirleşme anlayışna önem vereceğiz'Yıldırım, " Tarihi dokuyu koruyan, doğal kaynakları kirletmeyen, tarım alanlarını yok etmeyen şehirleşme anlayışına çok daha fazla önem vereceğiz. Şehir, insan içindir. Gençler, büyükler, yaşlılar, engelliler, kadınlar için de şehrin yapısı, dokusu çok ama çok önemlidir." dedi.