Güneş Enerjili Özel Evlerinde Yaşayan Aile

Norveçli bir aile özel çalışmalar sonucunda kendi vahasını yaratmayı başardı. İşte Hjertefølger ailesinin yeni dünyası.

Güncellenme 07 Ocak 2017 19:11

Norveç'in Sandhornøya adasında yaşayan Hjertefølger ailesi 2013'ten bu yana sürdürülebilir yaşam konusunda özel bir yolculuğa başladı. Kum, su, kil ve diğer organik malzemelerden üretilen üç katlı evleri göze hoş geldiği gibi Solardome tarafından üretilen işlevsel ve enerji ihtiyacını karşılayan jeodezik kubbesi de evin farklı bir görünüme sahip olmasını sağlıyor.

Evde Neler Var?

Beş yatak odalı, iki banyolu evin etrafında 25 ayak üzerine oturtulmuş bir güneş enerjisi kubbesi var. Üstelik şiddetli rüzgarlardan ve yoğun kardan aileyi koruyan bu küre ısıtma maliyetlerini de ciddi oranda azaltmış durumda. Evin yanı sıra bahçe alanını da kapsayan jeodezik kubbe, ailenin yiyeceklerinin çoğunu yetiştirmek için gerekli sera ortamını sağlıyor. Böylece bahçede elmalar, kirazlar, erikler, kayısılar, kiviler, üzümler, salatalıklar, domatesler, kabak ve kavunlar yetiştirilebilir. Üstelik bunlar seçeneklerin sadece çok az bir kısmı.

İç Mekan Rahatlatıcı!

Rahat, rustik iç mekan oldukça iç açıcı ve günümüz evlerinden çok daha özendirici. Arctic Circle olarak adlandırılan bu ev üstelik evin bulunduğu bölgeden bağımsız olarak sıcak bir ortam yaratmayı da başarıyor. üstelik doğanın muhteşem manzaraları ve soğuk kış ayları aile için bir sorundan ziyade büyük bir keyif haline gelmiş durumda. Özel teknolojik alt yapıların kullanıldığı bu ev, maliyetleri ciddi oranda azatlığı gibi ailenin dışarıya daha bağmısız olmasını da sağlamış durumda.

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