Gülse Birsel ve Engin Günaydın'dan ortak proje

Avrupa Yakası ile tanınıp sevilen Gülse Birsel ve Engin Günaydın, yeni bir projenin sinyallerini verdi.

Güncellenme 31 Ocak 2017 18:57

Birsel, “Çok güldürecek bir çalışmanın başlangıcını yaptık. Güzel bir iş geliyor” dedi. Hürriyet’in haberine göre, bir süre önce dizilerde oynamayacağını açıklayan Günaydın ise, bu yöndeki soruları, “Her şey netleşince konuşuruz” diyerek geçiştirdi.

Gülse Birsel ve Engin Günaydın daha önce de Birsel'in aynı zamanda senaristliğini yaptığı 'Avrupa Yakası' isimli dizide rol almışlardı.