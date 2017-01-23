GSM Operatörlerinde Numara Taşıma 100 Milyonu Aştı

GSM operatörler arasında numara taşımanın ücretsiz bir şekilde sunulmaya başlamasının ardından bu özelliğin oldukça ilgi gördüğü açıklandı.

Güncellenme 23 Ocak 2017 22:44

Türkiye'de GSM operatörleri arasında cep telefonu abonelerinin numara taşıma işlemleri ile ilgili resmi rakamlar paylaşıldı. Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan raporda Türkiye'de 100 milyon 543 bin 257 defa cep telefonu numarasının başka bir operatöre taşındığı belirtildi. Bu istatistiklerde en çok dikkat çeken detay ise mobil abone sayısından çok daha fazla numara taşıma işleminin yapılmış olması. BU açıdan farklı kampanyalardan yararlanarak avantaj elde etmek isteyen kullanıcıların farklı operatörler arasında birden fazla geçiş yaptığını ortaya çıktı.

Türkiye'de 73 milyon 650 bin 996 mobil abone bulunurken bu aboneler 100 milyon 543 bin 257 defa cep telefonu numarasını taşıdı. Türkiye'de ilgili düzenleme ilk olarak 9 Kasım 2008'de başlatılırken 2008 yılının ardından geçen 8 yıllık süre içerisinde 100 milyon rakamına ulaşılması da bu durumun oldukça ilgi gördüğünü gösterdi. Yıllara göre yapılan değerlendirmelerde ise ayrıntılı rapor şu şekilde;

2008'de 653 bin numara

2009’da 9 milyon numara

2010'da 15 milyon

2011'de 14 milyon

2012'de 11,5 milyon

2013'te 15,1 milyon

2014'te 13,6 milyon

2015'te 11,8 milyon

2016'da 9 milyon numara taşındı.