GSM Operatörleri Satışta Rekor Kırdı

2016 yılında cep telefonu satışlarına yönelik yapılan resmi açıklamalarda 6 milyon rakamının geçildiği belirtildi.

Güncellenme 21 Ocak 2017 17:30

Özellikle 2014 yılında devlet tarafından getirilen yeni düzenlemede cep telefonu satın almalarında belirli bir taksit kriteri getirilirken, bu durum telefon satışlarına ciddi bir etki yaratmıştı. Fakat GSM operatörleri tarafından sunulan yeni hizmetler, kişilerin 24 ay boyunca taksitli bir şekilde ödeme yapabilmesini ve taksitli bir şekilde telefon almasını sağladı. Bu açıdan 2013-2014 yılı itibariyle kullanıcıların cep telefonu satın alma alışkanlıklarında ciddi bir değişiklik görülürken bu değişiklik en çok GSM operatörlerinin kazançlı çıkmasını sağladı.

Satış Raporları Açıklandı

GSM operatörleri tarafından sunulan teklifler kullanıcılar tarafından cazip görülürken bu durum kısa süre içerisinde satın almaların tamamen GSM operatörleri üzerinden yapılmasını sağladı. Konu ile ilgili açıklanan son raporlarda 2016 yılı boyunca 6 milyon cihazın GSM operatörleri aracılığıyla satıldığı belirtilirken, eski yıllara göre ciddi bir artışın yaşandığı da görüldü.

Öyle ki önceki yıllara yönelik yapılan açıklamalarda cep telefonlarının satışı oldukça düşük seviyelerde kalmıştı. Özellikle 2014 yılı dönüm noktası olan GSM operatörlerinin telefon satışlarında resmi rakamlar gelişimi gözler önüne seriyor.

2013 yılında 1 milyon 850 bin telefon satılırken, 2014 yılı itibariyle bu rakam 3 milyon 400 bine kadar çıkmış durumda. 2015 yılına gelindiğinde ise 4 milyon 300 bin telefon GSM operatörleri tarafından satıldı. 2016 yılında yaklaşık bir buçuk milyon artış ile kullanıcılar 6 milyon seviyesini geçmeye başardı. Bu rakamlar GSM operatörlerinin sunduğu hizmetlerin yanı sıra cihaz satışlarından da iyi bir gelir elde ettiğini gösterirken, özellikle uzun vadede daha yüksek fiyatlar ile satılan telefonlar kullanıcıların düşük ücretler ile ödeme yapması sayesinde cazip geliyor. Böylece markalar daha fazla gelir elde etmede başarıyor.

2016 yılı içerisinde 6 milyona ulaşan bu sayının önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.