Gram altın zirve yaptı

Sarı madenin gram fiyatı, ABD'nin Suriye'yi vurmasıyla tarihin en yüksek seviyesini buldu.

Güncellenme 07 Nisan 2017 19:13

Altının gram fiyatı, küresel piyasalarda "güvenli liman" talebinin artması ve TL'deki değer kaybının etkisiyle 152,43 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Gram altın dün küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel 150,33 liraya kadar çıkmasının ardından günü 149,43 liradan tamamladı.

ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasının ardından bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 152,43 ile tarihi zirvesini gördü ve 151,60 lira seviyelerinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını da 1.015,00 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,3 düşüşle 1.252 dolar seviyesinde tamamlamasının ardından, bugün son 5 ayın en yüksek seviyesi olan 1.269 dolara çıktı. Ons altın şu dakikalarda yüzde 0,9 yükselişle 1.263 dolardan işlem görüyor.

ABD'NİN HAMLESİ PİYASALARI NASIL ETKİLEDİ?

Uzmanlar, jeopolitik risklerin altın fiyatlarında sert yükselişlere neden olduğunu belirterek, "ABD'nin Suriye'ye karşı başlatmış olduğu müdahale küresel piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Gün içinde konuyla ilgili gelecek açıklamaları yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda risk iştahının azalmasıyla yükselen altın fiyatlarının bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran emtia olduğunu vurgulayan uzmanlar, dolar kurundaki yükselişin de yurt içinde altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini kaydetti.

NTV