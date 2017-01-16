Gram altın yeni haftada yükselişte

Gram altın yeni haftanın ilk gününe yükselişle giriş yaparak 145 liranın üzerine yükseldi.

Güncellenme 16 Ocak 2017 11:27

Geçen hafta 151,6 lira ile tarihi zirvesine erişen gram altın yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başladı. Haftanın ikinci yarısında meydana gelen dolar kurundaki düşüşlere paralel olarak 143,5 lira seviyesine kadar gerileyen gram latın yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın bugün sabah saatlerinden itibaren 145 liranın üzerinde işlem görmeye başladı.

Gram altın, haftalık bazda geçen haftayı yüzde 4,36 primle tamamlamasının ardından yeni haftaya da yükselişle başladı ve saat 10.40 itibarıyla 145,5-146,0 lira bandında dengelendi. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239, Cumhuriyet altını 975 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatında son durum

Altının ons fiyatı da önceki 3 haftada etkili olan yükseliş eğilimini yeni haftaya taşıdı. Geçen haftayı 1.198,5 dolardan tamamlayan ons altının fiyatı, bugün yüzde 0,6 artışla altın ve para piyasaları uzmanları tarafından direnç olarak nitelendirilen 1.205 doların üzerini test etti. Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.204,7 dolardan işlem görüyor.

AA