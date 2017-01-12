Gram altın 149 liraya yükseldi

Yeni yılla birlikte yükselişini hızlandıran altının gramı bu sabah saatlerinde 149 liradan işlem gördü.

Güncellenme 12 Ocak 2017 13:50

Peki, yükselişini hız kesmeden sürdüren altın fiyatlarındaki son durum nedir? Kapalıçarşı’da çeyrek altın ne kadardan satışa sunuluyor? Altının yükselişi devam edecek mi?

Altının yükselişi devam ediyor

Kapalıçarşı’dan edinilen son bilgilere göre; 24 ayar külçe altının gramı yüzde 3,20 artış elde ederek, 148,30 seviyesine yükseldi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 243,00 lira, Cumhuriyet altını 992,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,20 yükselişle 148,30 liradan işlem gördü.

Gram altın bu sabah saatlerinde 149 lira seviyesinden işlem gördü

Sabah saatlerinde altın fiyatlarıyla ilgili edinilen bilgilere göre; gram altın 149, Çeyrek altın fiyatı 240, 22 ayar bilezik 136 liradan işlem görmeye başladı.

Altının onsu da ABD Merkez bankası açıklamaları öncesinde değerlendi

Altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla yüzde 1,6 primle 147,4 lira seviyesinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 243, Cumhuriyet altını 988 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yelen'ın yarın yapacağı konuşma öncesinde sınırlı da olsa yükseliş kaydetti. Ons altın dün yüzde 0,38 artışla günü 1.187,1 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda 1.188,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Hürriyet