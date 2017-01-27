Gram altın 148 lirayı aştı

Dolar kurunun yükselmesiyle birlikte artmaya başlatan gram altının fiyatı 148 liranın üzerine çıktı.

Güncellenme 27 Ocak 2017 12:33

Serbest piyasada dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 148,6 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla 148,2 lira seviyelerinde dengelendi.

Gram altın, dün 146,5-149,0 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 147,2 liradan tamamladı.

Bugün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın, yurt içinde dolar kurunun 3,91'in üzerini görmesinin etkisiyle gram altın fiyatını desteklediği görülüyor. Buna bağlı olarak Kapalıçarşı'da çeyrek altın 244, Cumhuriyet altını 994 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasada, hafta başından beri etkili olan düşüş eğilimini bugün de sürdüren ons altın, şu dakikalarda dünkü kapanışın yüzde 0,5 altında 1.182 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD borsalarında, artan risk iştahına paralel görülen yükselişler ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,50'nin üzerine çıkmasının, altının ons fiyatı üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

AA