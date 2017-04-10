Google'ın Yalan Haberleri Engellemesi Türkiye'ye Geliyor

Google tarafından yalan haberlere yönelik engelleme konusunda yeni bir hamlenin yapılacağı belirtilirken mevcut düzenlemeler Türkiye'de de aktif olacak.

Güncellenme 10 Nisan 2017 22:45

Yalan haberlere karşı doğrulama sistemine geçtiğimiz dönemlerde uygulamaya koyduğunu belirten Google, bu kapsamda Türkiye'yi de sisteme dahil etti. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçimler öncesinde sosyal medya devi Facebook ve Google yalan haberlere karşı başarılı bir süreç yürütememişti. Bu sürecin yürütülememesi ve yalan haberlerin seçime etki etmesi ise özellikle kısa süre içerisinde Facebook ve Google için zorlu bir süreç başlattı.

Çalışmalar Hızlandı

Seçimler sonrasında iki marka da bu sorunu çözebilmek adına özel algoritmalar üzerinde çalışırken Google bu konuda en kapsamlı mücadelesini yalan haberlere karşı geliştirdiği yeni bir sistem ile verecek. İnternette yayınlanan makalelerini güvenilirliği noktasında özel testler yapacak olan Google aynı zamanda kullanıcı geri dönüşlerine de değerlendirecek. Bu sayede içeriklerini güvenli olup olmadı kişilerin bu konuda şikâyet edebilmesi ve güvenilir içeriklere ulaşabilmesi adına Google'ın yeni sistemi oldukça dikkat çekiyor.

Türkiye'nin de dahil edildiği bu sistem sayesinde özellikle internet üzerinden araştırma yaparak bilgi almaya çalışan kişilerin daha güvenli bilgilere ulaşması mümkün olacak. Bu bakımdan önümüzdeki süreç itibariyle Google için artık Türkiye'de de yeni bir dönem başlamış olacak.