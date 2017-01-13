Google’dan Yeni Sıkıştırma Teknolojisi

Google tarafından yayınlanan yeni blog yazısında yeni sıkıştırma aracı tanıtıldı.

Güncellenme 13 Ocak 2017 22:19

Görüntü kalitesinden herhangi bir kayıp yaratmadan fotoğrafların boyutlarını küçültmeyi sağlayan yeni bir yazılım Google tarafından geliştirildi. Resmi blog sitesinde yayınlanan yazıda RAISR adı verilen yeni sıkıştırma teknolojisi ile ilgili detaylı bilgiler paylaşılırken, özellikle fotoğrafların görüntü kalitesinden herhangi bir kaybın yaratılmayacak olması oldukça dikkat çekti. Öyle ki piyasada kullanımda olan pek çok farklı sıkıştırma aracı fotoğrafların görüntü kalitesinde ciddi kayıplar yaratıyordu. Bu bakımdan fotoğrafların kaliteli bir şekilde kullanılması mümkün olmazken Google geliştirdiği yeni teknolojiyle birlikte bu konuda da çözüm sunmayı başardı.

Yüzde 75 Sıkıştırma Yapılacak

Yapılan açıklamalarda yeni sistem sayesinde yüzde 75 daha az boyuta sahip fotoğrafların elde edileceği belirtilirken ilk yapılan denemelerde de Google'ın söylediği tüm ifadelerin geçerli olduğu görüldü. Yeni sistem ile ilgili en büyük handikap ise Google bu yeni teknoloji sadece Google Plus adı verilen alanda kullanacak. Bu açıdan cep telefonları ya da farklı sistemlerde mevcut fotoğrafların sıkıştırma sistemi ile sıkıştırılması ve kullanılması mümkün olmayacak. Google tarafından yapılan açıklamalar sektörde oldukça heyecan uyandırsa da yapılan açıklamadaki küçük bir not tüm kullanıcılar da küçük bir hayal kırıklığı yarattı.

Sıkıştırma aracının bağımsız bir uygulama olarak piyasaya sunulup sunulacağı bilinmezken sadece Google Plus ile sınırlı bırakılması da beklenmiyor.