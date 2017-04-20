Google’dan Çok Şaşırtan Bir Hamle

Google Chrome tarayıcısına Entegre edilmiş reklam engelleyici getirecek. Detaylı bilgiler haberimizde.

Güncellenme 20 Nisan 2017 22:46

Hepimizin bildiği gibi dünyada öilyonlarca internet sitesi mevcut bu İnternet sitelerinden bir kısmı aktif olarak kullanılması da sayısını bilemediğimiz bir durum alıyor. Dünyadaki internet sitelerinin para kazanmak için uyguladığı en büyük etkenlerden bir tanesi ise reklam yayımlamak. Internet sitelerinde gezmekte olan insanlar reklamlarla karşılaşınca karşılarına çıkan reklamlar yüzünden bir tür çile çekiyor. Durum böyle olunca kullanıcılar baktıkları reklamlardan kurtulmak amacı ile AdBlocker gibi reklam önleyici programlar kullanmaya başlıyor.

Farklı Bir Hamle Geldi

Wall Street Journal’a göre Google, Chrome’a entegre edilmiş, yeni bir reklam engelleyici üzerine çalışıyor. Yapılan Bu açıklamalar oldukça sevindirici gözüküyor. Bu nedenle istemsiz karşılaştığınız reklamlardan kurtulmanız mümkün hale geleceği gözüküyor. Konu ile ilgili yayınlanan raporlarda ise Google’un bütün reklamları kaldırmayacağı söyleniyor. Google yaptığı bu çalışmada kendi reklamlarını bırakmayı, sadece diğer reklamları kaldırmayı hedefliyor. Bu sayede diğer reklamları da kendisine çekmeyi hedefliyor gibi görünüyor.

Yayımlanan rapora göre, “kabul edilemez reklamlar” kaldırılacak. Bu reklamların ise pop-up’lar, sesli video reklamları, otomatik oynatılan reklamlar ve geri sayım sayaçlarını kapsayacağı bildirildi. Google'un bu hamlesi kullanıcıları rahatsız eden reklamları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu proje gerçekleştirdiği takdirde “reklam” teriminin üzerine yapışan kara lekelerden tamamıyla kurtaracak ve gerçek reklam kavramıyla karşımıza çıkacak gibi görünüyor.