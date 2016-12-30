Google’dan Arama Sonuçlarına Yeni Müdahale!

Son dönemlerde arama sonuçlarına yönelik pek çok değişikliği sisteme ekleyen Google, yeni bir düzenlemeyi daha aktif hale getirecek.

Güncellenme 30 Aralık 2016 19:52

Google arama sonuçlarında kullanıcıların istediği ve ihtiyacını karşılayabileceği sonuca ulaşması için uzun zamandan beri dönemsel olarak güncelleme sunarken yeni bir güncellemenin daha geleceği duyuruldu. Yeni güncellemede, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgiler daha başarılı bir şekilde sunulacak. Fakat güncelleme bazı alanlara göre olacak ve tüm arama sonuçlarını kapsamayacak. Elde edilen bilgilere göre Google tarafından yapılacak güncellemelerde başlangıç aşamasında sadece yemek ve yiyecek aramaları üzerinden değişikliğe gidilecek. Bu bakımdan kullanıcılar güncellemenin gelmesi ile birlikte yemek tarifi almak istediği durumlarda sonuçları direk arama sonuçları arasında görebilecek.

Yemek Tarifleri Sonuçlarda Gösterilecek!

Tariflerin sitelere giriş yapmadan öğrenilebilir olması sitelerin bu alanda ziyaretçi kaybı yaşamasını da neden olabilir. Öyle ki tarifler direkt arama sonuçlarında gösterileceğinden dolayı kişiler internet sitesine girmek yerine tüm ihtiyaçlarını direkt Google arama sonuçları üzerinde giderebilecek. Daha önce de pek çok farklı sektöre yönelik Google tarafından benzer düzenlemeler getirilirken web siteleri adına bu büyük bir kayıp olarak değerlendirilmişti.

Mevcut arama sisteminde kullanıcılar Google üzerinden yaptığı aramalarda bilgilere ve ihtiyaç duyduğu içeriğe ulaşabilmek adına sitelere tıklayarak giriş yapmak zorunda. Fakat Google sonuçları direkt arama sonrasında sayfa üzerinden sunmaya başlaması, kullanıcıların siteye girişini engelleyen en büyük handikaplardan bir tanesi. Bu açıdan kullanıcılar için cazip bir özellik olsa da site sahipleri için bu durum oldukça can sıkacak.