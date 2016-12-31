Google’dan 2016’da Farklı Cihazlar Geldi!

Google, 2016 yılında farklı cihazlar ile piyasaya giriş yaptı. İşte 2016’da dikkat çeken ürünler.

Güncellenme 31 Aralık 2016 14:12

Google, 2016 yılını Pixel serisi ile taçlandırırken, bu mobil serinin yanında pek çok önemli donanım da geliştirildi. Bunlar arasında en çok dikkat çeken ise kuşkusuz Chromecast Ultra, Google Home ve Google Wi-Fi.

Chromecast Ultra

Google'ın Chromecast adlı video akış dongle’ı oldukça popüler. Bu ucuz ve küçük alet, televizyonunuzun HDMI girişine takılarak Android cihazlardan ve bilgisayardan TV'ye kablosuz içerik aktarmanızı sağlıyor. 4K Ultra HD çözünürlüklü TV'ler piyasayı doldururken Google buna sessiz kalamazdı. Yeni Chromecast Ultra, HDR 4K videoları ve Dolby Vision görüntü teknolojisini destekliyor. Ayrıca Google, Play Store'a yeni 4K filmler ekleyeceğini de açıkladı. Kasım'da çıkacak ürünün Amerika fiyatı 69 dolar.

Google Home

Google, Amazon Echo benzeri akıllı hoparlörünü Mayıs'ta tanıtmıştı ama artık ürün piyasaya çıkmaya hazır. Kablosuz ağa bağlanan ve sesli komutlarla çalışan bu hoparlör, evinizdeki günlük görevleri yerine getiriyor ve Google'a sorduğunuz sesli soruları yanıtlıyor. Bunun için Google Asistan altyapısını kullanıyor. Kaliteli ses veren Google Home, 129 dolar ön siparişte.

Google Wifi

Google Wifi, evinizdeki kablosuz ağ sorunlarını en basit şekilde çözmek için geliştirilmiş bir yönlendirici (router). Beyaz bir silindir şeklindeki cihaz, mobil uygulama aracılığıyla yönetiliyor ve sinyal kalitesini artırmak için evinizde nerelere Google Wif i koymanız gerektiğini önerebiliyor. Kapsama alanını genişletmek için birden fazla Google Wif i kullanılabiliyor.