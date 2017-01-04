Google Ve Fiat Chrysler’den Android Ortaklığı!

Araç teknolojilerine yönelik önemli bir işbirliğinin Google ve Fiat Chrysler’den geliyor. İşte ortaklık ile ilgili detaylar.

Güncellenme 04 Ocak 2017 17:21

Android işletim sisteminin araçlara gelmesi ve stabil bir şekilde kullanıma sunulması adına Google özel bir anlaşma yaptı. Fiat Chrysler ortaklığı ile pek çok farklı araçta kullanılabilir olacak Android Auto sistemini önümüzdeki dönemlerde daha fazla araçta görmeye başlayabiliriz.

Android Nuga Gücü Araçlara Geliyor!

Üstelik Android Auto adı verilen yeni araç sisteminden Android işletim sisteminin son versiyonu olan Android Nougat 7.0 kullanılıyor. Özel bir ara yüzün kullanıldığı araç sisteminde asistan, haritalar gibi Google hizmetleri ön plana çıkarılmış. Üstelik üçüncü parti Android uygulamalarının da araçta kullanılması konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacak. Bu açıdan kişiler istedikleri takdirde Spotify gibi pek çok farklı Android uygulamasını araçta kullanabilecek.

Araç Teknolojileri Önemseniyor

Son dönemlerde araçlarda kullanılan teknolojiler kullanıcılar tarafından da ilgi ile karşılanırken Android işletim sisteminin araçlara gelmesi milyonlarca kullanıcının bu yönde seçim yapmasını sağlayabilir. Öyle ki mobil uygulamalar ile araçlara yönelik pek çok farklı işlemin uzaktan kontrol sağlayacak olması araçlardaki Android işletim sisteminin daha da cazip hale getirecek. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda çok fazla detay paylaşılmamış olsa da bu iş birliğinin araç teknolojilerine yönelik çok önemli gelişmeler sunması bekleniyor. Bu bakımdan yapılacak yeni çalışmalar ile birlikte önümüzdeki günlerde çok farklı yenilikler kullanıcılara sunulabilir.