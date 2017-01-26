Google Sahte Reklam Ve Haberlerde Mücadeleyi Bırakmıyor

Google tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan raporda özellikle sahte haber yayını yapan 200 internet sitesinin hesabının engellendiği belirtildi.

Güncellenme 26 Ocak 2017 20:11

Google, kullanıcılara farklı servisleri üzerinden hizmet verirken hem reklam verenler hem de reklam yayınlayanların politikaları uygun bir şekilde bu servislerden yararlanmasına gerekiyor. Fakat pek çok farklı yayıncı tarafından kurallara uygun olmayan davranışların yapılması Google'ın büyük bir zamanını bu çalışmalar üzerinde kontrol yapmasına neden oluyor.

Yeni Rapor Paylaşıldı!

Google tarafından yayınlanan reklam raporunda dünya genelinde 200 internet sitesinin Adsense hesaplarının kapatıldığı ifade edilirken reklam çalışmalarında illegal bu şekilde davranan kişilerin kısa süre içerisinde tespit edildiği ve bu konuda gerekli çalışmaların devam ettirileceği belirtildi. Google tarafından yayınlanan rapora da pek çok farklı konuda detaylar paylaşırken, raporda dikkat çeken önemli başlıklar şöyle oldu;

Google’ın reklamcılık politikalarını ihlal eden 17 milyar reklam kaldırıldı.

112 milyon “tıklama hilesi” olarak tanımlanan reklamlar devre dışı bırakıldı.

2016’da 68 milyona kötü reklam devre dışı bırakıldı.

Yasadışı kumar ihlalleri nedeniyle 17 milyondan fazla reklam devre dışı bırakıldı.

Şok etkisi yaratan, yanıltan ve aldatan görüntüler nedeniyle yaklaşık 80 milyon kötü reklamı kaldırıldı.

Mobil cihazda 23 bini aşkın otomatik tıklama reklamı tespit edildi ve devre dışı bırakıldı.

Google’ın algılama sistemlerini kandırmaya çalışmak için yaklaşık 7 milyon kötü reklam Adsense üzerinden yayınlandı.

Google, kilo verme alanında dolandırıcılığa teşvik eden 47 bin siteye karşı harekete geçti ve bu siteleri sistemden engelledi.

İstenmeyen yazılımlar yüzünden 15 binden fazla site yasaklandı.

Kötü amaçlı yazılım içeren 900 bin reklam devre dışı bırakıldı.

Online reklam konusunda kullanıcıların büyük bir kısmı Google servisle