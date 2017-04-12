Google Referandum öncesi sistemi devreye soktu

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçim öncesinde yalan haberleri önlenemeyen Google, Türkiye'deki referandum öncesinde sistemi devreye soktu.

Güncellenme 12 Nisan 2017 18:37

Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekleştirilen seçim çok büyük tartışmalara neden olmuştu. Özellikle seçim öncesinde Google üzerinden yayılan yalan haberler seçime etki ederken, bu durumu önlemek isteyen Google, kısa süre içerisinde çözüm buldu. Türkiye'de 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan referandum öncesinde sistemin devreye alındığı belirtilirken Google bu sayede referandum öncesindeki tüm yalan haberleri önlemeyi hedefliyor.

Sistem Kullanıcı Odaklı Çalışıyor!

Kullanıcı odaklı da çalışan sistem sayesinde kullanıcıların yalan ya da sahte içerikleri bildirmesi yeterli olacak. Böylece merkezde yapılacak kontroller sayesinde yalan haberlere yönelik kolay bir şekilde önlem alabilecek. Yapılan tanıtımlar sonrasında Google'ın yeni sisteminin etkin sonuçlar sağlayacağı da görülürken referandum öncesinde Türkiye'deki internet dünyasının daha güvenli ve doğru sonuçlar vermesi sağlanacak.

Google tarafından geliştirilen sisteminin ilk ciddi denemesi Türkiye'de yapılmış olacak. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri’ndeki seçimlerde böyle bir sistem uygulanmadığından dolayı yalan haberler yoğun bir şekilde piyasada yer almıştı. Fakat Türkiye'de gerçekleştirilecek olan seçimlerde bu sistemin devreye alınması ve uygulanacak olması Google'ın ne kadar başarılı olacağını da merak ettiriyor. Seçim sonrasında yapılacak değerlendirmeler Google'ın bu konuda ne kadar başarılı olduğunu da gösterecek.