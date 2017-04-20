Google Play’den Sevindiren Haber

Google Play ile artık telefonunuzun hafızasını yükseltmenizi sağlayacak güncelleme geliyor. Detaylar içeride.

Güncellenme 20 Nisan 2017 22:44

Google Play’a gelen yeni güncelleme ile artık telefonunuzdaki kullanmadığınız uygulamaları görebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzun hafızası oldukça rahatlayacak. Google içerisinde milyonlarca uygulama, oyun, film ve kitap bulunduran Google Play uygulamasına yeni ve dev bir güncelleme getirdi. Tabi ki bu milyonlarca uygulama her insan zevkine hitap etmeyebilir. Herkesin kişiliğine hitap eden bir uygulama içerisinde barındırsa da Google Play içerisinde insanları memnun etmeyecek uygulamalar da mevcut. Akıllı telefon kullananların iyi bildiği gibi akıllı telefon bir süre kullanıldıktan sonra bir çöplük halini alabiliyor. Bu telefonlarda oynamak için indirdiğiniz ancak asla oynamadığınız oyunlar, büyük bir beklentiyle indirdiğiniz ancak umduğunuzu bulamadığınız sosyal platformlar birçok kullanmadığınız uygulama bulunmakta. Tabi ki burada amacımız uygulamalara kötü demek değil. Burada anlatmak istediğimiz ise indirmiş olduğunuz uygulamaların size hitap etmiyor olması.

Google Play Duruma El Atıyor!

Şimdi ise Google Play sizin uygulamaları ne sıklıklarla kullandığınızı veya ne kadar az kullandığınızı gösteren bir liste oluşturdu. Bu sayede uygulamaları ne kadar sıklıkla kullandığınızı görebilirsiniz. Kullanmadığınız uygulamaları ise kaldırıp bir bahar temizliği diyebileceğimiz bir olayı gerçekleştirebileceksiniz. Google Play bugüne kadar gelmiş geçmiş en güzel güncelleme ile karşımıza gelmiş gibi görünüyor. Bizlerde tahmin ediyoruz ki bu gelen güncelleme sayesinde sizlerde sevinecek ve telefonlarınızı size hitap etmeyen uygulamalardan kolaylıkla arındırabilirsiniz.