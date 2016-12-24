Google Pixel’de Büyük Sorun!

Google tarafından piyasaya sunulan Google Pixel için bugüne kadar pek çok farklı sorun yaşanırken yapılan son açıklamalar ciddi bir probleme işaret ediyor.

Güncellenme 24 Aralık 2016 16:45

Google tarafından Pixel ve Pixel XL adı verilen telefonlar büyük bir reklam çalışmaları ile piyasaya sunulurken telefonlar için yapılan son şikayetlerde telefonların aniden kapandığı ve uzun bir süre kullanım dışı kaldığı belirtiliyor. Şu ana kadar yapılan araştırmalarda telefonun kilitlenmesi hakkında herhangi bir bilgi alınamazken böyle bir olayın yaşanmasının sebeplerinin araştırılması gerekiyor. ^

Google Pixel Bildirimleri Arttı

Google Pixel kullanıcı forumunda gündeme getirilen bu konuda üstelik kısa süre içerisinde binlerce kullanıcı da duruma destek vermiş durumda. Yapılan paylaşımlar ile birlikte bu konuda detaylı bilgiler elde edilememiş olsa da Google için Pixel modelleri üzerinden ciddi bir sorunlu dönemin başlayabileceği görülüyor.

Yapılan açıklamalarda kullanıcıların telefonlarını kullanmasının büyük bir problem yarattığı belirtilirken böyle bir soruna neden olabilecek çeşitli etkenler mevcut. Telefonlar için yapılan güncellemeler ya da üretim hattındaki çeşitli hatalı kodlar telefonların kilitlenmesine sebebiyet verebilir. Bu açıdan şu anda net bir şekilde telefonlardaki sorun bilinmese de Google tarafından yapılacak çalışmalar sonrasında mevcut durumun net bir şekilde ortaya çıkarılması bekleniyor.

Üstelik yapılan bu bildirimler sonrasında Google'ın yeni telefonları için yapılan yorumlar Note 7 modellerinde olduğu gibi yeni bir fiyaskonun ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. Kullanıcılar tarafından şu anda Google Pixel modeller için yapılacak açıklamalar oldukça önemli.