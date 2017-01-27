Google Pixel XL ve OnePlus 3T Kamera Karşılaştırmasında!

Google Pixel XL ve OnePlus 3T için yapılan yeni kamera karşılaştırmasında iki cihazın durumu gözler önüne serildi.

Güncellenme 27 Ocak 2017 21:55

OnePlus iyi bir kameraya sahip ancak Pixel XL, geniş dinamikler, daha hızlı odaklama ve daha iyi dengeleme ile daha iyi bir kameraya sahip bir şekilde testlerde ön plana çıktı.

Google Pixel XL ve OnePlus 3T Kamera Özellikleri Neler?

Pixel XL, f / 2.0 diyafram açıklığına sahip lens ve daha büyük piksellere sahip 12 megapikselli bir kamera ile geliyor. OnePlus 3T'de ise f / 2.0 diyaframı olan 16MP’lik bir kamera bulunuyor. Pixel XL'deki kameranın optik görüntü sabitleme özelliği yok ve bu aslında en büyük eksiklik gibi görülse de Google, bunun kasıtlı bir tercih olduğunu söylüyor. OnePlus OIS'ye sahipken kamera arkaya doğru çıkıntı yaptığından dolayı gövdeyle bütünleşik bir şekilde değil.

Fakat özelliklere rağmen görüntülerin gerçek kalitesi testlerde en önemli nokta. Pixel serisine göre Pixel XL serisinde kamera daha etkileyici durumda. Pixel XL, fotoğraf çekme konusunda mobil fotoğrafçılık alanında yeni bir dönem başlatarak damga vuruyor. Google Pixel XL, fotoğraf makinesi HDR + modunu kullanıyor. Bu HDR efekti, resimlerin renk dinamiklerini önemli ölçüde geliştiren çok ince bir efekt. Diğer cephede mükemmel bir kameraya rağmen OnePlus çekimleri o kadar etkileyici değil.