Google, Pixel ve Pixel XL İçin Su Geçirmez Kasa Satacak

Google'ın Pixel ve Pixel XL'de bazı özellikler eksik ve Google şimdi bu durumu telafi etmeye çalışıyor.

Güncellenme 18 Ocak 2017 21:24

Google'ın Pixel ve Pixel XL modellerindeki en büyük ihmal, IP67 veya IP68 sertifikalı su ve toz direncinin olmaması. Pixeller sadece IP53 derecesine sahip olması nedeniyle suya karşı dayanıklı olmazken sadece küçük su sıçramalarında telefonda sorunsuz bir kullanım sağlanabiliyor.

Özel Kapaklar Satılacak!

Google görünüşe göre bu eksikliğin farkında ve ilginç bir şekilde yüksek etiket fiyatı ile yeni kapak satmaya çalışıyor. Telefonların kendileri pahalı olduğu gibi bu fiyatların üzerine 89.95 dolarlık bir ilave yaparak suya karşı direnç sağlanabilmesi mümkün. Bu açıdan Google'ın Pixel ve Pixel XL için su geçirmezlik noktasında destek almak isteyen kişilerin artık +85 Dolar ödemesi de gerekecek.

Pixeller için geliştirilen LifeProof kasalar cihazlara IP68 sertifikası kazandırıyor. Bu sayede cihazlar iki saate kadar su geçirmez bir hale gelebiliyor. Üstelik mevcut cihazlar suya dalsa ve düşse dahi herhangi bir hasar alması söz konusu değil.

Düşmeye Karşı Dayanıklı!

Kapaklar ile birlikte aynı zamanda dayanıklılık seviyesi de yükselmiş durumda. Pixel herhangi bir aksama olmaksızın 2 metreden bir düşmeye karşı da artık dirençli. Tüm bu gelişmelere göre telefonların daha hantal bir yapısı olacağı kesin. Bu bakımdan Google’ın hamlesinin artı özellikler kadar dezavantaj yaşaması da söz konusu.