Google Pixel 2 Serisi için Beklenen 5 Özellik!

Google Pixel serisi 2016 yılı itibari ile piyasaya sunulurken, 2017 yılında piyasaya sunulacak Google Pixel 2 serisi için beklentilerde paylaşılmaya başlandı.

Güncellenme 06 Ocak 2017 22:11

Google Pixel serisi ile mobil sektöre iddialı bir giriş yapan Google, bu konuda mobil sektörde oldukça iddialı olduğunu da göstermişti. Öyle ki piyasaya giriş yapılan tarih itibari ile oldukça yüksek bir ilgi gösterilen cihazlar, Google Pixel üzerinden iyi bir gelir sağlanacağını da gösterdi. Google Pixel sonrasında piyasa sunulacak Google Pixel 2 serisi için ise beklentiler şimdiden yayılmaya başladı.

Snapdragon 835 işlemci

Google Pixel için en büyük beklenti Google Pixel 2 ile birlikte Snapdragon 835 işlemcinin kullanılması. Bu yıl ilk defa Note 8 ve S8 cihazlarında kullanılması beklenen SD 835 bu bakımdan Google Pixel serisinde de tercih edilerek, performans arttırılabilir.

QHD Çözünürlük

Google Pixel ekranlarında 1080 x 1920 desteklenirken 1440 x 2560 piksel için de beklenti var. Bakalım Google Pixel 2 ile birlikte bu konuda iyileştirme yapılacak mı.

Çift Kamera

Google Pixel 2 ile birlikte beklenen diğer bir yenilik ise çift kamera teknolojisi.

Daydream View 2

Daydream View kulaklıkla uyumlu olacak Google Pixel serisi kuşkusuz çok daha fazla ilgi çekecek.

6 GB RAM

Google Pixel 2 ile birlikte donanımlarda yaşanacak artış RAM için de kuşkusuz olmalı. Beklentiler ise 6 GB RAM yönünde.