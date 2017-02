Google Now Launcher Play Store'dan Çekilecek

Google Now Launcher için yapılan son açıklamalarda Google Play üzerinden uygulamanın çekileceği açıklandı.

Güncellenme 05 Şubat 2017 23:37

Google Now Launcher, 2014'teki genel erişilebilirliğinden bu yana basit ve stokta olan bir ana ekran arayan Android kullanıcıları için bir seçim olmuştu. Derili bir telefonunuz varsa ve "Google'ın Android'ine" biraz benzeyen bir şey istediyseniz Play Store'a geçebilir, uygulamanızı yükleyebilir ve Google'ın akıllı tahmini, Google Asistan kartlarını entegre ederek bir ana ekran elde edebilirsiniz. Bu çoğu kişi için kullanışlı bir özellik olsa da bekleneni tam olarak veremedi ve bu nedenle de Google Now Launcher çok yüksek bir kullanıma ulaşamamıştı.

Google Now Launcher İddiaları Gündemde

Google Now Launcher için iddialar yakın sürede uygulamanın gideceği yönünde. İddialara göre Google, OEM Uygulayıcılarına, Google Now Launcher uygulamasının 2017 yılının 1. çeyreğinde kullanımdan kaldırılacağını beyan eden mektuplar gönderiyor. Google Now Launcher uygulamasına sahip kullanıcılar, uygulamayı kullanmaya devam edebilecek fakat Play Store’de Google Now Launcher yer almayacak ve yüklenemeyecek.

Google Now Launcher dışında Pixel serisine özel olarak Pixel Launcher uygulaması ise iddiaların kapsamında. Google Now Launcher iptalinden sonra Google tarafından bu Launcher için yeni bir plan gelebileceği konuşuluyor. Fakat şu ana kadar hem Google Now Launcher hem de Pixel için gelen özel Launcher için bir açıklama gelmedi. Fakat önümüzdeki günlerde bu konuda hareket yaşanabilir.