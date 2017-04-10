Google Kadın Ayrımcılığı Mı Yapıyor?

Dünyanın internet devi olarak görülen Google, bu konuda her ne kadar ön planda olsa da oldukça ilginç bir suçlama ile karşı karşıya.

Güncellenme 10 Nisan 2017 23:22

Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz dönemlerde başlatılan bir soruşturmada Google'ın özellikle kadınlara daha düşük maaş verdiği ve kadın erkek ayrımı yaptığı iddia edildi. Yapılan bu açıklamalar ile birlikte google için oldukça beklenmedik bir suçlama sunulurken bu durum karşısında nasıl bir sonuca ulaşılacağı ve Google adına herhangi bir cezanın verilip verilmeyeceği merak edilmeye başlandı.

İddialar İlk Değil!

Daha önceki dönemlerde de gündemde pek çok farklı iddia yer alsa da bu konuda somut bir şekilde sonuca ulaşılamamıştı. Yeni bir soruşturmada Google'ın aynı pozisyonda olan kadın ve erkek çalışanlarına eşit miktarda maaş ödemediği ve bu konuda ciddi sorunların yaşandığı belirtildi. Bu açıklama sonrasında dünya genelinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi Google olurken bu duruma nasıl bir çözüm bulunacağı ve Google'ın tüm bu suçlamalar karşısında nasıl bir savunma vereceği de merak edilmeye başlandı. Zira yapılacak çalışmalar sonucunda özellikle Google’ın haksız bulunması pek çok farklı sorun ve cezanın gündeme gelmesine neden olabilir. Bu açıdan önümüzdeki süreçte Google, akıbetinin ne olacağı noktasında da oldukça dikkat çekiyor. Aynı pozisyonda olmalarına karşın kadınların daha az ödeme alması ve iş şartlarının erkeklere göre daha düşük tutulması, Google dünya genelinde çok yüksek cezalarla karşı karşıya getirebilir.