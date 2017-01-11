Google işletim Sistemi Kullanım Oranları Açıklandı

Google tarafından geliştiriciler sayfası üzerinden yayınlanan yeni raporda Android işletim sistemlerinin kullanım oranları duyuruldu.

Güncellenme 11 Ocak 2017 16:26

Google bugüne kadar piyasaya sunduğu farklı işletim sistemleri ile hala etkin bir şekilde kullanılırken piyasaya son olarak sunulan işletim sistemi Android 7.0 Nougat olmuştu. Google, yeni işletim sistemini daha fazla kişi tarafından kullanılabilmesi adına çalışmalarına devam ederken geliştiriciler sayfasında yayınlanan son raporda işletim sistemlerinin kullanım oranları ile ilgili detaylı bilgiler yayınlandı.

Resmi Raporlar Açıklandı

Yapılan açıklamalarda özellikle dikkat çeken detay Android Nougat işletim sistemi kullanım oranları oldu. Uzun zamandan beri piyasada var olmasına rağmen Android 7.0 Nougat işletim sistemi sadece cihazların yüzde 0.7’lik bir bölümünü kapsıyor. Bu açıdan beklentilere rağmen henüz Nougat beklenen ve istenen düzeyde değil.

Yayınlanan raporda farklı işletim sistemlerinin kullanım alanları ile ilgili detaylar paylaşırken en yüksek kullanım oranını yüzde 33.4 kullanım oranı ile Android 5.0 Lollipop oldu. İkinci sırada ise yüzde 29.6 kullanım oranı ile Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi geldi. Kullanım oranı yüksek olan diğer bir işletim sistemi ise Android Kitkat olarak adlandırılan eski versiyonlardan birisiydi. Özellikle Android 5.0 işletim sisteminin şu ana kadar yüksek kullanım oranına sahip olması Android için en büyük sorunlardan bir tanesi. Öyle ki çok gelişmiş özellikler Android işletim sistemi Nougat ile sunulmasına karşın üreticiler tarafından güncellemenin yapılmaması hala eski işletim sistemlerinin kullanılmasına neden oluyor.