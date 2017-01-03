Google Home’dan Beklentiler Neler?

Google Home tanıtımı sonrasında oldukça dikkat çekerken, Google Home'un daha iyi hale gelmesi için kullanıcılar beklentilerini de yazmaya başladı.

Güncellenme 03 Ocak 2017 17:59

Google Home, bir ev aksesuarı olarak görülebilir. Fakat kuşkusuz daha fazlasına sahip ve oldukça kullanışlı. Üstelik hızlı bir şekilde yeni özelliklerin eklenmesi tüm dikkatleri Google Home’a çekiyor.

Geliştirmeye Açıldı

Google tarafından yapılan açıklama ile birlikte üçüncü taraf geliştiricileri, hizmetlerini platforma ekleyerek genişletebiliyor. Bu kapsamda özellikle 2017 yılı sonuna kadar doğru daha da ilerlemesi ve gelişmesi bekleniyor.

Üçüncü taraf uygulamaların Google Home’a daha fazla değer katması ve daha fazla kişi için cihazın cazip hale gelmesi, bu alanda Google Home üzerinden iyi bir gelir elde edilmesini sağlayacak.

Peki, Beklentiler Neler?

Google Home için yapılacak yenilikler sayesinde ev içerisindeki tüm iletişimin Google Home üzerinden yapılması en büyük beklenti. Telefon kontrolünden yeni aramalara kadar her şey Google Home ile yapılabilir.

Daha İyi Uygulama Denetimi

Google Home’daki Google uygulamalarına erişebilmek oldukça kolay. Fakat kontrol noktasında sınırlı kontrol kullanıcılar için dezavantaj. Bu nedenle Google Home içni uygulamalar üzerinde daha fazla denetim sağlanması en büyük beklentilerden birisi.

Daha Fazla Etkileşim!

Uygulamalar üzerinden gönderilen mesajlar ya da paylaşılan videolar için telefonu almak yerine televizyon üzerinden görüntü almak nasıl olurdu?

Kuşkusuz beklentiler ve daha fazlası Google Home ile gelecektir. Fakat şu anda yeni yeni gelişen teknoloji için biraz zamana ihtiyacımız olduğu kesin.