Google Haritalarda Yeni Dönme Başlıyor

Google Haritalar son dönemlerde hızlı bir şekilde güncelleme alırken şimdi eş zamanlı olarak artık önerilerin de haritalar servisi üzerinden sunulacağı belirtildi.

Güncellenme 08 Şubat 2017 21:11

Kullanıcıların yol ve adres bulma noktasında tercih ettiği en önemli servislerden bir tanesi Google Haritalar olurken Google tarafından bu alanda yapılan güncelleştirmeler uygulamanın daha da gelişmesini sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni güncelleme Google resmi blogu üzerinde duyurulurken Android uygulaması için yapılan bu güncelleme farklı özellikler sağlıyor.

Son güncellemede ana ekranda 3 farklı sekmenin kullanıldığı görülürken bu sekmelerde kullanıcılarının gideceği yere ya da bulunduğu bölgeye göre önerileri görmesi sağlanacak. Üstelik öneriler tek bir yere bağlı olmayacağından dolayı restoran, eczaneler, çiçekçiler ve ATM’ler gibi pek çok farklı yer için Google Haritalar öneriler sunacak.

Öneri Sistemi Geldi

Böylece kullanıcılar Google haritaları kullandığı süre boyunca çevresindeki en yakın yerleri kolay bir şekilde tespit ederek bu yerlerden de ihtiyacını karşılayabilecek. Google Haritalar için yapılan bu güncelleme kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamada oldukça etkili olacak.

Aynı zamanda yeni güncelleme ile birlikte bir farklı özellik de kullanıma sunulmuş durumda. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcıların trafiğin en az yoğun olduğu bölgeleri kullanarak hedefine ulaşması sağlanacak. Bu açıdan trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan kullanıcıların Google Haritalar üzerinden yardımı alması, daha kısa süre içerisinde yolculuklarını yapmasını ve hedefine ulaşmasını sağlayacak.