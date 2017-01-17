Google Haritalar Yakında Bir Park Yeri Bulmanıza Yardımcı Olabilir

Google Haritalar, insanlara park edecek bir yer bulmalarını sağlayan bir özellik ile görüldü. İşte yeni özellik ile ilgili detaylar.

Güncellenme 17 Ocak 2017 23:44

Google Haritalar uygulaması v9.44 beta'da ile bazı kullanıcılar tarafından kullanılırken, yeni betada farklı özellikler keşfedildi. Belirli yerlerde park yeri bulma ihtimalini gösteren bir park durumu sistemi yeni güncellemede oldukça dikkat çekerken, Google’ın bu alanda yapacağı yenilik, kullanıcılar tarafından oldukça ilgi görecek gibi duruyor. Zira tüm şehirlerde yaşanan ortak sorunlardan bir tanesi park bulma olurken, Google tarafından sunulacak ve doğru veriler sunulacak özellik ile birlikte Google Haritalar kullanım oranları dahi yükselebilir.

P Simgesiyle Gösterilecek

Yapılan paylaşımlara göre Google Haritalar belli bir lokasyonda mevcut park durumunu gösterecek. Sınırlı, Orta ve Kolay olmak üzere üç kademe park durumunun yansıtılması bekleniyor.

Google Bilgileri Nasıl Toplayacak?

Google Haritalar için en büyük soru işareti Google tarafından bu park bilgilerinin nasıl toplanacağı. Bu konuda kesin bir açıklama yapılmadığı gibi muhtemele kesin yanıt yeni özelliğin duyurulması ile paylaşılacak. Ayrıca kentteki her sokakta mevcut alanların ortaya çıkması pek olası değil.

Ayrıca özelliğin başlangıçta sadece ABD ile sınırlı olması bekleniyor. Fakat tüm özellikler ve yeni paylaşılan bilgiler şimdiden heyecan yaratmayı başarmış durumda. Bakalım Google Haritalar beklentileri karşılayarak park desteği sunabilecek mi.