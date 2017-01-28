Google Haritalar IOS'ta Kalabalık Yerler İçin Bilgi Verecek

IOS için geliştirilen Google Haritalar yeni sürümü, farklı özellikler ile ön plana çıktı.

Güncellenme 28 Ocak 2017 18:44

Google Haritalar, bir sürü yeni özellik ekleyen yeni bir güncelleme ile geldi. Uygulamayı Sürüm 4.27.0'a çıkaran güncelleme özelikle kalabalık, popüler alanlar konusunda artık kullanıcılara bilgi sunacak. Yeni bir özellik sayesinde en sevdiğiniz yerin ne kadar kalabalık olduğuna dair bilgiler artık Google Haritalar üzerinden öğrenilecek.

Google Haritalar Gelişiyor!

Google Haritalar, size özel bir mekanın, örneğin alışveriş merkezinin, restoranın veya parkın o anda ne kadar kalabalık olduğuna dair doğru bir şekilde belirtebilecek. Bu özellik ise diğer Google kullanıcılarının anonim konum verilerinin kalabalık kaynaklı olarak değerlendirilmesine göre sağlanacak. Herhangi bir anda bir konumun ne kadar meşgul olduğunun analiz edilmesi için diğer kullanıcıların verilerini kullanacak. Bu özellik zaten Web'de mevcuttu. Güncelleme ile birlikte arama yaparken panonuzdaki adreslere hızlı bir şekilde de erişebilirsiniz. Arama çubuğuna yazacağınız adres ile birlikte artık yeni özelliği kullanabilirsiniz. Web ve Android sürümünün ardından iOS için de gelen güncelleme tüm Google Haritalar kullanıcıları için farklı bir deneyim sunacak.

Park Yerini Belirtiyor!

Bu arada, ABD'deki Android kullanıcıları için Google Haritalar, ziyaret edilecek yerle ilgili park yerlerini belirtmeye başladı. Park alanı zorluğu simgesi Google Haritalar’a yer almaya başladı. Bu bakımdan Google Haritalar tüm geliştirmeler ile birlikte oldukça gelişmiş bir duruma gelmiş oldu.