Google Harita Servisi Güncellendi

Google tarafından harita servisi üzerinde yeni bir güncelleme yapıldı.

Güncellenme 24 Aralık 2016 17:08

Hindistan'da son dönemlerde başlayan tuvalet sorunlarına karşı önlem alınabilmesi adına Hindistan hükümeti ile işbirliğine giden Google ülkede popüler olarak kullanılan harita servisine yeni bir özellik ekledi. Bu özellik ile birlikte artık kullanıcıların harita servisi üzerinden tuvaletlerin yerini öğrenebilmesi mümkün olacak.

Tuvalet Teknolojik Çözüm!

Ülkedeki kalabalık bir nüfusa sahip olan Hindistan'da son dönemlerdeki tuvalet problemleri nedeniyle ülkede ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu sorunun çözülmemesi teknolojiden yardım alınmasına neden olduğu gibi yapılan açıklamalarda kişilerin artık ülke genelinde hizmet veren tuvaletler için haritadan destek alabileceği belirtildi. Harita aracılığıyla alınacak bu yardım sayesinde kullanıcılar tuvaletlerin nerede olduğunu öğrenerek bu konudaki ihtiyaçlarını giderebilecek.

Önemli Uyarılar Yapıldı!

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamalarda kişilerin uygulama üzerinden destek alması ve tuvaletleri kullanması istedi. Ülkede kişilerin tuvalet kullanma alışkanlığının giderek yok olmaya başlaması ve sokaklara tuvaletlerin yapılması bu tip önlemlerin alınmasına yol açıyor. Bakalım teknoloji yardımı ile birlikte ülkedeki sorunlar giderilebilecek mi.

Büyük Ses Getirdi

Bu durumun dünya genelindeki yankıları da oldukça farklı oldu. Öyle ki kişiler için Google Haritalar servisi üzerinden tuvalet yerlerinin belirlenerek kişilerin tuvaleti kullanmaları istemesi pek çok farklı Avrupa ülkesinde de utanç olarak değerlendirildi.