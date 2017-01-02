Google Gboard, Play Store'da 500 Milyonu Aştı

Şu anda Gboard olarak yeniden adlandırılan Google klavye uygulaması, Google Play'de 500 milyon indirmeyi aştı.

Güncellenme 02 Ocak 2017 22:23

Geçtiğimiz günlerde Google tarafından yenilenen ve Gboard adı verilen klavye uygulaması, kısa süre içerisinde kişilerin dikkatini çekmeyi başardı. Google Gboard için yapılan resmi açıklamalarda uygulamanın 500 milyon indirmeyi aştığı belirtildi. Uygulamanın bu kadar çok kişi tarafından tercih edilmesini arkasında kuşkusuz Android işletim sistemi için uygun olması ve Google tarafından başarılı bir şekilde hazırlanması. Sesli yazma, emoji ve GIF arama gibi pek çok özelliği barındıran uygulama aynı anda birden fazla dilde yazmayı da destekliyor.

Klavyeye Google Arama Eklendi

Google Gboard yakınlardaki mağazalar veya restoranlar, videolar, resimler, haber makaleleri, spor karşılaşmaları gibi içerikler için Google'dan arama yapmak için de kullanılabilen yeni bir G düğmesine sahip. Son güncelleme ile birlikte Google Gboard’a eklenen bu G düğmesi ile istenilen içeriklere ulaşılması ve ihtiyaç duyulan içeriklerin paylaşılması dahi mümkün.

Google Gboard, piyasadaki popüler pek çok klavyedeki beğenilen özellikleri tek bir klavye ile sunmayı başarıyor. Hızlı, güvenli, kaydırarak yazma, Google sesle yazma gibi pek çok özellik Google Gboard ile sunuluyor.

Tüm bu özelliklere bakıldığında Google Gboard için 500 milyon sınırın aşılması sürpriz değil. Önümüzdeki dönemlerde Google Gboard için yapılacak geliştirmeler sayesinde uygulamanın çok daha etkin bir hale gelmesi bekleniyor. Bu açıdan şu anda Google klavye konusunda Google Gboard sayesinde iyi bir yolu aşmış durumda.