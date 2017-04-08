Google Ekran Görüntüsüne Küçük Dokunuş Yapacak

Google tarafından yeni bir özellik üzerinde çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Güncellenme 08 Nisan 2017 18:22

Google özellikle Android işletim sistemine yönelik bugüne kadar farklı özellikleri geliştirmeyi başarırken yeni bir özelliğin daha kullanıcılara sunulacağı belirtildi. Google tarafından yapılan açıklamalarda kullanıcıların ekran görüntüsü aldıktan sonra bu ekran görüntüsü üzerinde çeşitli düzenlemeler yaparak paylaşmasını sağlayacağı ve yenilikler sunulacağı belirtildi. Bu bakımdan Google tarafından yapılan son açıklamalar özellikle kullanıcıların ekran görüntüsü alma aşamasında farklı özellikleri kullanmasını sağlayacak.

Elde edilen ilk bilgilerde Google'ın bu konuda uygulamaya geliştirdiği ve uygulama üzerinde test sürecine başladığı öğrenildi. Bu bakımdan çok kısa bir süre içerisinde Android işletim sistemi için yeni bir dönem başlatılabilir. Yapılan ilk paylaşımlarda alınan ekran görüntüleri üzerinden çeşitli işlemlerin yapılabileceği, görüntülerin değiştirilebileceği belirtildi. Bu kapsamda farklı çizimler yapmak, metinler eklemek ya da ekran görüntüsünü kırpmak yeni özellikler ile birlikte mümkün olacak.

Yenilikler Geliyor!

Ekran görüntüsü aracını kullanmak isteyen kullanıcıların basit ara yüz üzerinden kolay bir şekilde işlem yapması ve bu konuda zorlanmadan ihtiyaçlarını karşılaması ise uygulamanın ana hedeflerinden birisi. Düzenleme konusunda bilgisi zayıf olan kişilerin ihtiyaçlarını çok kolay bir şekilde giderebilecek. Test süreci sonrasında uygulamanın stabil bir şekilde Android işletim sistemine eklenmesi bekleniyor.