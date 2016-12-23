Google Drive’dan Yeni İndirimli Paketler Geldi

Google tarafından piyasaya sunulan bulut depolama sistemi Google Drive için özel indirimli fiyatlar uygulanmaya başlandı. İşte yeni fiyatlar.

Güncellenme 23 Aralık 2016 13:15

Teknoloji dünyanın en önemli markalarından birisi olan Google, Drive adını verdiği bulut sunucu ile kişilerin depolama konusundaki uygun ortaklarından birisi olmayı başarıyor. Başlangıç aşamasında ücretsiz bir şekilde kişilerin depolama imkanından yararlanması söz konusu olsa da daha fazla alana ihtiyacı olan kişilerin ücretli seçenekleri değerlendirmesi gerekiyor.

Google Drive Yeni Fiyatları Nasıl?

Google Drive şimdi yıllık iki abone için en yüksek iki depolama alanında indirimler sunmaya başlıyor. Yıllık faturalandırma seçeneklerinde Google Drive çok daha cazip. Üstelik Google Drive şimdiye kadar aylık abonelik hizmeti sunarken yıllık faturalandırma ile birlikte sürekli Google Drive ihtiyacı olan kişilere daha ekonomik bir seçenek sağlanacak.

Google şu anda yıllık faturalandırma seçenekleri ve indirimleri ile birlikte 100GB ve 1 TB sürücü alanları ile kullanıcıları teşvik etmeyi umuyor. Yeni yıllık abonelik planlarında Google Drive'daki 100GB veya 1 TB depolama seçenekleri için ödeme planlarına göre kişilerin aylık ödemelere göre yüzde 17’lik bir tasarruf yapması sağlanıyor. Bu açıdan kişiler yıllık seçeneği tercih etmesi halinde her 100 Dolarlık ödemede 17 Dolar daha az ödenecek.

100 GB için kişilerin yıllık 20 Dolar, 1 TB’lık alan için ise 100 Dolar ödemesi yeterli. Google Drive için aylık aboneliğiniz varsa, yeni programın bölgenizde mevcut olup olmadığını görmek için Google Drive resmi sitesini ziyaret edebilir ve mevcut planları değerlendirebilirsiniz.