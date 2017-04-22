Google Chrome’a Reklam Engelleme Özelliği Geliyor

Google Chrome için yapılan sonra açıklamalarda tarayıcıya reklam engelleme özelliğinin gelebileceği belirtildi.

Güncellenme 22 Nisan 2017 19:11

Google Chrome bugüne kadar en çok kullanılan tarayıcılardan birisi olurken özellikle reklam engelleme gibi farklı özellikler sunuldu. Fakat paylaşılan son bilgilerde tarayıcının artık reklam engelleme konusunda da destek sağlayacağı belirtildi. Reklam engelleme özelliği ile birlikte özellikle Google kendi reklam servisinde kullanım oranlarını da düşürebilir. Bu açıdan haberin gündeme gelmesinin ardından çok farklı tartışmalar yapılarak bu durumun gerçek olmadığına dair çeşitli eleştiriler getirildi.

Google bir yandan işletmelerin web sitelerinin reklam yayınlayarak para kazanmasını amaçlıyorken bir diğer yandan bu web sitelerinde gösterilen reklamları engellenebileceğini belirtiyor. Bu bakımdan önümüzdeki günlerde böyle bir değişikliğin yapılması halinde oldukça hareketli ve tartışmalı bir dönem başlayabilir.

Konu ile ilgili gündeme gelen bir diğer haber de Google'ın zararlı yazılımları ve reklamları engellemek adına böyle bir hileye gidebileceği belirtiliyor. Bu açıdan sadece Adsense odaklı olmayan kullanıcılara yönelik zararlı içerikler sunacak reklamların Google Chrome üzerinden engellenebilmesi mümkün.

Google tarafından gerçekleştirilecek güncelleme kullanıcıların aynı zamanda büyük bir kolaylık yaşamasını sağlayacak. Öyle ki kullanıcıların internette gezinmesini engelleyen ya da zararlı içerikler paylaşan tüm reklamlar Google Chrome ile engellenebilecek. Böylece internette dolaşmak kullanıcılar için çok daha iyi bir hale gelecek.