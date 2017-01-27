Google Chrome Artık Sayfaları Daha Hızlı Açıyor

Google Chrome artık sayfaları daha hızlı, daha verimli şekilde yükleyebiliyor.

Güncellenme 27 Ocak 2017 12:32

Web tarayıcılarının bugünlerde yapabileceği o kadar çok etkileyici şeyler var ki, her yeni haber kullanıcılar adına farklı bir deneyim sunuyor. Şimdi ise Google'ın Chrome mobil web tarayıcısında yapmaya çalıştığı şey, sayfa yüklemenin daha hızlı ve aynı zamanda daha az kaynak tüketerek açması.

Yeni Sistem Neleri Değiştirdi?

Bugün, yeniden yükleme bağlamları, sistemleri aynı kalıyor. Ancak durum çok belirgin şekilde değişti. Birçok kişi, eski yeniden yükleme sisteminin veri ve kaynaklara büyük maliyet getirdiğini biliyor. Özellikle akıllı telefonların internet kotasından bu durum oldukça yüksek oranlarda tüketim yapıyordu.

Chrome'un yaptığı şey, mümkün olduğunda önbellekli kaynakların daha akıllıca kullanılması ve yalnızca bir sayfanın ana kaynağını doğrulaması. Google bunun çok küçük bir değişiklik olduğunu söyleyerek mütevazı davransa da sonuçlar oldukça makul ve uygun. Yeni yöntemin doğrulama istek sayısını % 60 oranında azaltıyor ve sayfaların % 28 daha hızlı yeniden yüklenmesini sağlıyor. Bu da tarayıcının bir sayfayı çok çabuk yükselmesini ve daha düşük tüketimler yapmasını sağlıyor. Google tarafından mobil uygulamasının bu yönde geliştirilmesi milyonlarca kullanıcının internet kullanımlarında oranın düşmesini sağlayacak ve bu bakımdan da oldukça önemli bir güncelleme olarak görülüyor.

Mobil içni yapılan bu hamlenin güncelleme ile birlikte tüm telefonlarda kullanılması da mümkün.