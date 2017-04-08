Google Bilgi Doğrulama Dönemini Başlatıyor

Google tarafından yapılan son açıklamalarda yüzden fazla kuruluş ile işbirliğine gidileceği ve yalan haberlere yönelik yeni bir dönem başlatılacağı belirtildi.

Güncellenme 08 Nisan 2017 22:44

Son dönemlerde yalan haberlere yönelik pek çok farklı çalışma yürütülürken Google, bu konuda en ön planda olan firmalardan birisi olarak görülüyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni bir açıklamada Google tarafından gerçekleştirilecek olan yeni çalışmalarda yalan haberlere yönelik daha kapsamlı ve kararlı bir mücadelenin sürdürüleceği belirtildi.

Özellikle açıklamalarda bazı noktalar dikkat çekti. Öyle ki doğrulanmış ve onaylanmış bilgiler ve içerikler kullanıcılara sunulacak. Bu bakımdan doğruluğundan emin olunmayan haberlerin arama sıralamalarında görülmesi söz konusu olmayacak.

Sağlık Alanı Etkili

Özellikle sağlık konularına yönelik önemli bir çalışmanın başlatılacağı ve tıbbi açıdan kişilerin yanlış bilgilendirilmesi adına bu alanda hizmet veren web sitelerinin ve yayın organlarının kapsam altına alınacağı belirtildi. Özellikle haberlerde yer alacak detaylarda doğrulanmış içeriklerin kapsamlı bir şekilde kullanıcılara sunulması hedefleniyor. Doğrulanmış bilgi sisteminin getirilmesi kullanıcıların doğru bilgileri öğrenmesini ve yanlış haberler ile olumsuz bir şekilde haber alması önlenecek.

Google tarafından yapılan açıklamalarda internet üzerindeki milyonlarca içeriğin tek bir merkez tarafından kontrol edilmesinin mümkün olmadığı belirtilirken kullanıcılardan alınacak geri dönüşlerin de dikkatli bir şekilde inceleneceği açıklandı. Bu bakımdan Google, aynı zamanda kullanıcılara da bu konuda sorumluluk yüklemeyi hedefliyor. Kullanıcıların yapacağı geri bildirimler sonucunda uygun olmayan içeriklerin tespit edilmesi ve bu içeriklere yönelik çeşitli tedbirlerin getirilmesi de söz konusu. Üstelik yalan haber yayınlayan internet sitelerine yönelik de çok farklı yaptırımlar uygulanabilir.