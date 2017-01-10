Google Asistant Artık Yazılı Destek Veriyor

Google tarafından geliştirilen kişi kişisel asistan, Google Asistant için yeni bir teknoloji daha geliştirildi. Artık uygulama ile yazışmak mümkün olacak.

Güncellenme 10 Ocak 2017 23:06

Google tarafından geliştirilen Google Assistant, özellikle son dönemlerde oldukça ilgi görürken yapay zekaya yönelik yeni bir özelliğin daha geliştirildiği belirtildi. Google tarafından yapılan açıklamalarda kişilerin şu anda sadece sesli komutlar ile yararlanabileceği Google Assistant’ın yazışma ile de destekleneceği ve artık kişilerin konuşma imkanı bulunmadığı zamanlarda yazışarak ihtiyacını asistan üzerinden karşılayabileceği belirtildi.

Metin Desteği Sağlanacak

Özellikle konuşma yapmanın çok uygun olmadığı kalabalık ortamlarda kişilerin Google Asistant’ı kullanabilmesi için yazışma imkanının geliştirilmesi bu açıdan oldukça önemli. Google tarafından duyurulan bu gelişme kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanırken önümüzdeki günlerde yapılacak güncelleme sonrasında yazışarak asistandan yardım almak mümkün olacak.

Elde edilen bilgilerde, sistemde güncelleme sonrasında arama kutusu ve klavye işaretinin yer alacağı belirtilirken kişiler bu farklı seçenekler üzerinden yapacağı seçimler ile Google Asistan üzerinden destek sağlayabilecek. Kullanıma sunulduğu ilk günden itibaren kullanıcıların oldukça dikkatini çeken asistant oldukça başarılı sonuçlar verdiği gibi kişilere özel kartlar üzerinden de bilgiler sağlıyor. Bu bakımdan takip edilmesi gereken işlerin takibinin yapılabilmesi ve kullanıcıların bilgilendirilmesi Google Assistant’ın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Üstelik ihtiyaç duyulduğu anda sesli komut ya da önümüzdeki günlerde gelecek mesajlaşma sistemi sayesinde de destek alınması çok basit.