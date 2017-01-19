Google Aramalarını Nasıl Yapacağınızı Biliyor Musunuz?

Google, arama motoru üzerinden arama yapan kullanıcıların en iyi sonuca ulaşabilmesi adına sürekli güncellemeler yaparken özellikle arama yapan kullanıcıların bazı arama

Güncellenme 19 Ocak 2017 12:29

Google üzerinden yapılan aramalarda özellikle ilk sıralarda yer alarak yüksek ziyaretçi çekmek isteyen pek çok farklı haber sitesinin değişik taktikleri kullanıcıların zamanını çaldığı gibi istediği kaliteli içeriye ulaşmasını engelliyor. Bu konularda artık kullanıcıların Google özel arama gibi teknikleri kullanması hedefe daha kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlıyor.

Google Arama Teknikleri Neler?

Konu ile ilgili Google tarafından yayınlanan daha önceki blog yazılarında da kullanıcıların aramalarını nasıl yapılması gerektiği detaylı bir şekilde belirtilirken son yayınlanan raporlarda arama yapan kullanıcıların yüzde 96’sının mevcut arama yöntemlerini bilmediği görüldü. Özellikle belli anahtar kelimelerini içeren haberlere ya da web içeriklerine ulaşmak istiyorsanız yapacağınız aramalarda tüm anahtar kelimelerin arasında + işareti kullanmanız gerekiyor. Böylece kullanıcıların aramalarına yönelik en uygun sonuca ulaşması oldukça kolay bir şekilde sağlanabiliyor. Üstelik arama sonuçlarını direkt arama kelimelerine göre filtreleme yapabilmek de mümkün. Bu tür durumlarda da - işaretinin kullanılması yeterli. Bu işaretin kullanılması halinde istenilen sonuçlar arasında Google tarafından belirtilen kelimenin filtrelenmesi ve Bu kelimenin arama sonuçlarından çıkarılması da sağlanabilir.

Bu tip küçük arama yöntemlerinin kullanılması kişilerin yapacağı aramalarda daha kolay bir şekilde sonuca ulaşmasını sağlayacak.