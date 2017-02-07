Google AMP İçin Değişikliğe Gitti

Google tarafından yayınlanan son blog yazısında AMP servisinde bazı değişikliğe gidildiği duyuruldu.

Güncellenme 07 Şubat 2017 21:26

Google tarafından mobil kullanıma yönelik geliştirilen en büyük yeniliklerden bir tanesi AMP olurken, AMP için yeni bir düzenlemeye daha gidildi. Mobile yönelik geliştirilen bu özelliklerde sayfaların çok daha hızlı bir şekilde açılarak, mobil kullanım iyileştiriliyordu. Bu bakımdan uzun zamandan beri web sitelerinde AMP’ye yönelik bir değişim yaşanırken, Google bu sistemi aktif tutarak, değişiklikler ile sistemi iyileştirmeye devam ediyor.

AMP (Accelerated Mobile Pages / Hızlandırılmış Mobil Sayfalar) programı için ilk adım 2015 yılında atılmış olsa da sistemin sorunsuz bir şekilde kullanılması 2016 ve 2017 itibari ile oldu. Bu bakımdan AMP ile birlikte mobil kullanım için büyük bir kolaylık sağlanacağı gibi değişiklikler sonrasında mevcut durum çok daha iyileştirilecek.

AMP için yapılan son değişiklikte özellikle AMP sitelerdeki bağlantıların kopyalaması ve paylaşması daha kolay hale gelecek. Farklı bir sisteme sahip olan AMP’de 3 farklı sayfa oluşturuluyor. Bu sayfalar ise şöyle;

Orijinal internet adresi Kullanıcıların görmediği AMP ön bellek internet adresi Google’ın mobil arama sonuçlarında görüntülenen AMP görüntüleyici internet adresi.

Bu üç farklı bölümün oluşturulması AMP’nin sorunsuz bir şekilde çalışması adına gerekli. Bu 3 aşama üzerinde yapılan değişikliler ile birlikte sistem entegreli ve eş zamanlı olarak doğru bir şekilde kullanılabiliyor.