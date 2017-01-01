Google 900 Milyon Linki Kaldırdı!

Google’ın en büyük zaman kayıplarından bir tanesi de korsan linklere karşı verilen savaş. Öyle ki 2016’da 900 milyon korsan link sistemden kaldırıldı.

Güncellenme 01 Ocak 2017 19:13

Arama motoru konusunda milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen ve en popüler arama motoru olmayı başaran Google, aynı zamanda daha iyi bir hizmet verebilmek adına sistemin temizliğine ve güvenliğine de önem veriyor. Korsan olarak adlandırılan linklerin son dönemlerde giderek artması Google, tarafından bu alandaki çalışmalara daha fazla ağırlık verilmesine neden oldu.

2016 Yılında Rekor Seviyelere Çıkıldı!

2016 yılı boyunca Google,çok önemli bir zamanını sadece link temizliğine ayırdı. Bu açıda Google için büyük bir zaman kaybı yaratan çalışmalar kapsamında arama motorundan tam 900 milyon korsan link kaldırıldı. Google tarafından yapılan resmi açıklamalar ile birlikte konu ile ilgili detaylar paylaşılırken 900 milyon linkin arama sonuçlarından tamamen çıkarıldığı ifade edildi.

Mevcut rakamlar 2015 yılına göre de yüksek bir artışını olduğunu gösteriyor. Google tarafından yayınlanan şeffaflık raporunda Google'a gönderilen taleplerin yüzde 89.8 oranında karşılandığı ve 914 milyon link için talebin bulunduğu belirtildi. Google gelen taleplere büyük oranda yanıt vermeyi başarırken bu alanda da iyi bir başarı oranı yakalanmış durumda. Sisteme gönderilen taleplerde 914 milyon internet sitesi toplamda 315 bin internet sitesine yönlendirme sağlıyor. Bu linkleri ile ziyaret eden kullanıcıların çeşitli bilgilerin alınması ve mağduriyetlerin yaşatılması amaçlanıyor.