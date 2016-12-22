Google 2017’de İki Akıllı Saat Tanıtabilir

Birkaç ay önceki iki raporlarda Google'ın bu yıl Android Wear 2.0 sürümüyle birlikte yeni saatleri çıkarması belirtilse de saatler 2017 yılına ertelendi.

Güncellenme 22 Aralık 2016 23:29

Google'ın Android Wear ürün müdürü Jeff Chang tarafından yapılan açıklamalarla Google’ın akıllı saat konusundaki planları öğrenildi. Şirketin önümüzdeki yılın ilk çeyreği itibari ile pazara iki amiral gemisi ile giriş yapacağı ve böylece akıllı saat konusunda yılın başı itibari ile hareketlilik kazandırılacağı belirtildi.

İlk Cihazlar Geliyor!

Google tarafından tanıtılacak ürünler Android Wear 2.0 çalıştıran ilk cihazlar olacak. Ancak 2017 boyunca yeni iş ortağı sürümünden güç alan daha fazla saatin diğer markalar tarafından piyasaya sunulması mümkün ve büyük ihtimal pek çok farklı cihaz piyasaya bu yeni sistem ile sunulabilir.

Google'ın saatleri, beklediğiniz gibi Pixel markalı olmayacak. İsim konusunda tam olarak detaylar bilinmese de üretimi üstlenen şirketin adını taşıması mümkün görünüyor. Adı açıklanmayan şirket, daha önce sadece Android Wear ile akıllı saatler oluşturan bir şirket olduğu tahmin ediliyor. Fakat bu konuda hiçbir sızdırmanın yapılmaması şu an için büyük bir soru işareti.

Geçmişteki söylentiler, Google saatlerinden birinin LTE, GPS, kalp atış hızı izleyicisine sahibi olacağını gösteriyor. Giriş seviyesi modeli LTE’de ise GPS veya kalp atış hızı izleyicisi yer almayacak. Değiştirilebilir kayışlarla gelecek cihazlar bu bakımdan Apple Watch gibi kişiselleştirebilir yapıda olacak.

Hangi Saatler Android Wear 2.0 Alacak?

2017’de piyasaya sunulan ve şu anda kullanımda olan modellerin de Android Wear 2.0 yükseltmesi alması bekleniyor. Bu konuda yapılan açıklamalar ve sızdırmalara göre ise Android Wear 2.0 güncellemesi alacak cihazlar şöyle;

Moto 360 2. Nesil

Moto 360 Sport

LG Watch Urbane 2 LTE, LG Watch Urbane, LG G Watch R

Polar M600

Casio Watch

Fossil Q Wander, Fosil Q Marshal, Fossil Q

Huawei Watch

Asus Zenwatch 2 ve Asus Zenwatch 3.