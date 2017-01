Golden çetesi yetim kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'golden çetesi' olarak bilinen golden retriever cinsi 12 köpeğe bakan Şenol Özbakan vefat etti. Köpekler artık Aylin Schwarz'a emanet.

Golden retriever cinsi 12 köpeğe bakmasıyla kamoyunda dikkati çeken kaptan 56 yaşındaki Şenol Özbakan'ın hastalanıp ölümünün ardından, geride kalan can dostlarına, arkadaşı Dr. Aylin Yıldız Schwarz bakmaya başladı. Mutlulukla hayvanların bakımını üstlenebileceğini söyleyen Schwarz, ancak hakkında köpeklerin bakımı için para topladığı yönünde gerçek dışı iddiaların olduğunu, bu durumun kendisini üzdüğünü söyledi.

Bodrum'da 12 köpekten oluşan 'golden çetesi'ne bakan kaptan Şenol Özbakan bir süre önce akciğer rahatsızlığı, kalp yetmezliği ve KOAH nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Bodrum'dan Aydın'a sevk edilen Özbakan, çoklu organ yetmezliğinden dün yaşamını yitirdi. Özbakan'ın hastaneye kaldırılmasından itibaren can dostlarına bakmaya başlayan emekli Dr. Aylin Yıldız Schwarz, DHA'ya konuştu. Köpeklerin en iyi şekilde bakıldığını belirteren Schwarz, "Şenol Kaptanı kaybettik. Hakkın rahmetine kavuştu. Geride bıraktığı Bodrum'un simgesi 12 golden, bende yaşıyor. En iyi şekilde bakılıyorlar, tedavileri oluyor. Veteriner kontrolünden geçiriliyorlar" dedi.



"PİŞMAN ETTİLER"



Can dostları köpekleri, arkadaşının ricası üzerine aldığını belirten Schwarz, bu durumdan pişman edildiğini, çünkü para topladığı yönünde iddialar ortaya atıldığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Aldığıma pişman ettiler beni. Ben hiçbir şekilde para toplamadım. Hiçbir yardım istemedim. Köpekler evet, bana emanet. Ben de kalmasını da isterim. Eğer ki Şenol Özbakan'ın kızı Yağmur Özbakan hanım, baba emaneti, yadigarıdır diyerek iyi şartlarda bakacaksa, saygı duyarım, alabilir. Sadece golden çetesi değil, binlerce hayvana bakıyorum. Mumcular, Pina Yarımadası, buralardaki hayvanlara da bakıyorum. Himayemde 300 hayvan var. 50'si sadece evimde muhafaza edebildiğim için burada. Çok çok üzgünüm. Sosyal medya hesabımı kapattılar. Tehdit telefonları alıyorum. 'Reklamcısın para topluyorsun' diyorlar. Eğer bir yardım yapıyorsak, Allah'ın huzurunda bırakın kabul olsun. Hiçbir yardım talep etmiyorum."



O VASİYET İDDİASINA YANIT



Şenol Özbakan'ın ölümüyle köpeklerin de uyutulması yönündeki vasiyeti bulunduğu iddialarına ise Schwarz, "Ben öldükten sonra golden çetesinin uyutulması diye ifadesi varmış. Ben buna tamamen karşıyım. Eğer ki bu vasiyet üzerine karşıma birimi çıkarsa, Türkiye'yi yerinden oynatırım. Hiçbir hayvan, sahibi öldü diye ölmeye mahkum değildir" diye konuştu.



Facebook hesabının şikayetler üzerine kapatıldığı, köpekleri ise ABD'ye satılacağı yönünde haberlere rastladığını söyleyen Dr. Schwarz, "Golden çetesi, şu an benim özel mülkümde. Sosyal medya hesaplarımı da kapattırdılar ve bunun gerekçesi de yeni bildirildi. Ben Golden'ları Amerika'ya satıyormuşum. Golden'lar burada. Onları satmaya ihtiyacım yok benim. Hayvanlar üzerinden geçimimi sağlayacak bir durumum yok. Bu konuda da gerekli başvuruları ve şikayetleri yapacağım. Golden çetesini kimseye vermiyorum. Bu hayvanları da kimseye yem etmeyeceğim" dedi.



Şenol Özbakan'ın ailesinin isteği üzerine köpeklerin tüylerinden birer parça alınarak, Özbakan'ın kendisinin yaptığı bir golden kolyesi ile birlikte İzmir'e gönderileceği öğrenildi. Malzemelerin, yarın İzmir'de toprağa verilecek olan Özbakan'ın mezarına bırakılacağı belirtildi.