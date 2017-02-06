Gmail’de Kısıtlama Geliyor!

Google tarafından alınan yeni bir karar ile birlikte Gmail kullanımlarına ciddi bir kısıtlama gelecek.

Güncellenme 06 Şubat 2017 22:29

Dünya genelinde en yoğun kullanılan işletim sistemlerinden olan Windows XP ve Windows Vista için özellikle Gmail kullanımında artık kısıtlama gelecek. Yapılan açıklamalarda Chrome53 ve önceki sürümlerinde Gmail2in belirli oranda kısıtlanacağı belirtilirken Gmail kullanmak isteyen kullanıcıların bu konuda sadece html sayfası üzerinden mail servisini görüntüleyebileceği belirtildi.

Gmail Hangi Sistemlerde Kullanılamayacak?

Bu istemlerde kısıtlamasız bir şekilde kullanılması söz konusu olmayacağı gibi Windows XP ve Vista kullanıcılarının Gmail kullanımı için bir üst versiyonlara geçiş yapması gerekiyor. Google Chrome'un son 49 versiyonu desteklenirken kullanıcılar bu versiyonun üzerine çıkamayacağından dolayı Gmail sistemini tam olarak kullanamayacak.

Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda Google tarafından Gmail adına önemli uyarıların gösterilmeye başlayacağı belirtilirken kullanıcıların Gmail’i sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilmek adına Windows 10’a geçmeleri ya da farklı tarayıcı kullanmaları gerekiyor. Bu açıdan Google Chrome kullanmak isteyen fakat Windows XP vazgeçmeyecek kullanıcıların şu anda yeni güncelleme sonrasında farklı bir seçeneği bulunmuyor.

Windows 7, Windows 8 ya da Windows 10 işletim sistemlerinin kullanılması bu kısıtlamadan kullanıcıların kurtulmasını sağlayacak. Önümüzdeki dönemlerde Gmail için getirilecek kısıtlama işletim sistemi kullanım oranlarında ciddi değişiklikler yaşanmasına yol açabilir.