Gmail’de Bir Yasak Daha!

Güvenlik nedeniyle bugüne kadar pek çok farklı dosya türünün Gmail üzerinden gönderilmesi engellenirken Google yeni bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

Güncellenme 29 Ocak 2017 18:44

Gmail üzerinden çeşitli mağduriyetlerini yaşanması önlem alınmasını zorunlu hale getirildiği gibi Google bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile birlikte mail servisi üzerinden .exe .msc ve .bat uzantılı dosyaların gönderilmesine izin vermiyordu. Dosya türünün gönderilmesi için farklı sıkıştırma uygulamalarının kullanılması gerekirken yeni yapılan açıklamalarda bu dosya sistemlerini ek olarak farklı dosya türünün de yasak listesine alındığı belirtildi.

Java Dosyaları Gönderilemeyecek!

Artık JavaScript uzantılı dosyaları da Google aracılığıyla gönderilmeyecek. Yapılan açıklamalarda özellikle son dönemlerde artan saldırılarda ve çeşitli siber durumlara karşı önlem alınması gerektiği belirtilirken bu önlem kapsamında JavaScript dosyalarının de gönderilmesi önlenecek. Gmail için yapılan bu çalışma sonrasında kullanıcıların bu dosya türlerini direkt mail eklerinde göndermesi mümkün olmayacak. Bu bakımdan herhangi bir problem yaşanmaması ve kişilerin özellikle ihtiyaçlarını karşılaması adına mutlaka Winzip ya da Winrar gibi programları kullanarak dosyaları sıkıştırma uygulamaları ile paketlemesi gerekecek.

Google tarafından resmi blog hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda konu ile ilgili değişikliğin kısa süre içerisinde tüm kullanıcılarda geçerli olacağı belirtilirken, uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Gmail hesabı uzantıları listese de epey uzamış olacak. Güvenliği arttırmak adına yapılan çalışma özellikle bilinmeyen kullanıcılardan gelen maillerdeki olası tehdidi de ortadan kaldırmış olacak.