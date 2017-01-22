Gmail Üzerinden Yeni Tehlike!

Gmail üzerinden yapılan yeni bir korsan hilesi daha ortaya çıkarıldı. İşte kullanıcıları tehdit eden yeni virüs.

Güncellenme 22 Ocak 2017 17:15

Son dönemlerde özellikle kullanıcıların virüslere ve tehlikeli içerikleri yönelik bilgilenmesi farklı yöntemlerinde geliştirilmesini sağlıyor. Son dönemlerde en çok raporlanan olaylardan birisi olan Gmail üzerinden saldırılar.

Kullanıcıların farkında olmadan bilgilerinin ele geçirilmesine neden olan yeni tehlike üstelik oldukça profesyonel. Konu ile ilgili yapılan uzman açıklamalarında Gmail üzerinden kullanıcılara Google Drive gibi online araçlar üzerinden PDF dosyalarının gönderildiğine yönelik bilgi veren maillerin atılığı ve kullanıcıların PDF sandığı linke tıklaması ile birlikte ava düştüğü belirtiliyor.

Tıklama sonrasında sahte Gmail sayfasına yönlendirilen kullanıcıların bilgileri ele geçiriliyor. Kullanıcılar her ne kadar Gmail üzerinden PDF dosyasını açacağını zannetse de açılan yeni sayfada Gmail'in birebir kopyalaması yapılmış durumda. Bu açıdan kullanıcılar Gmail’den çıktığını sanmadığından dolayı yeni açılacak diğer bir ekranda üyelik bilgilerini girmekten çekinmiyor.

Özellikle Gmail adı ve şifresinin girilmesi istendiği yeni sayfada kullanıcılar bilgilerini girdikten sonra mail hesabı korsanların eline geçiyor. Bu açıdan kimliği bilinmeyen kişiler tarafından gönderilen maillerdeki eklerin hiçbir şekilde açılmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar son dönemlerde ortaya çıkan bu korsan avında mağdur duruma düşmemek adına dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Gönderilen mailler ve linkler üzerinden yapılan yönlendirmelerde sistemler Gmail ile birebir hazırlandığından dolayı kullanıcılar mevcut saldırının ve tehlikenin boyutunu algılayamıyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla kişinin mağdur duruma düşmesi beklenen bu saldırıya karşı sizler de dikkatli olmalı ve tanımadığınız kişilerden gelen bağlantıları kesinlikle açmamalısınız.