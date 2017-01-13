Ghostek'ten Galaxy S8 Kılıfı Sızdırıldı

Kılıf üreticisi olarak tanıdığımız Ghostek, Galaxy S8 çizimlerini sızdırarak yeni telefon hakkında önemli bilgiler elde edilmesini sağladı.

Güncellenme 13 Ocak 2017 23:44

Samsung tarafından Nisan ayı itibariyle piyasaya sunulması beklenen Galaxy S8 için çalışmalar devam ettirilse de telefon kılıfı üreticisi Ghostek tarafından yapılan paylaşımlar oldukça dikkat çekti. Uzakdoğu kaynaklı gelen fotoğraflarda Galaxy S8 için geliştirilen kılıflar net bir şekilde görüntülenirken yeni telefonlarda yer alacak özellikler de bu kılıf görüntüleri sayesinde şimdiden görülebiliyor.

S8’de Neler Olacak?

Yapılan incelemelerde telefonundaki Samsung logosunun alt tarafa alındığı görülürken telefonlarda fiziksel bir home tuşunun da kullanılmadığı görülüyor. Parmak izi tarayıcısı ve kameranın arka bölümde yer aldığı Galaxy S8 özellikle home tuşu yer almadığından dolayı farklı bir kullanım sunacak. Bugüne kadar kullanıcılar tarafından oldukça ilgi ile karşılanan özelliklerin büyük bir bölümünün Galaxy S8’de yer alması beklenirken telefonda kulaklık girişinin yer alıp almayacağı şu an için net bir şekilde bilinmiyor.

Fakat özellikle ekranda iki tarafı kavisli bir tasarımın kullanılması tasarım anlamında da Samsung'un önemli bir gelişme sunacağını gösteriyor. Kılıf üreticisi tarafından yapılan bu yeni çalışmalar özellikle Galaxy S8 tasarımı anlamında önemli bir güven verirken önümüzdeki aylarda yapılacak tanıtım için şimdiden büyük bir heyecan yaşanıyor. Öyle ki Galaxy S8 uzun zamandan beri beklenen bir telefon modeli olduğu gibi bugüne kadar yapılan sızdırmalarda telefon modeli için daha fazla heyecanın yaşanmasını sağlıyor.