Gezegendeki En Hafif 13 İnçlik Dizüstü Bilgisayar Tanıtıldı!
Yeni Fujitsu LifeBook U937 en hafif tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte konuyla ilgili detaylar.
Fujitsu LifeBook U937 tanıtımı sonrasında yapılan araştırmalar, mevcut modelin kendi sınıfında en hafif model olduğu belirtili. Dizüstü bilgisayarın ağırlığı 799 gram.
Fujitsu LifeBook U937 Özellikleri Neler?
Fujitsu, siyah veya kırmızı olarak iki farklı renk seçeneğini sunuyor. 15.5mm kalınlığında olması ve içinde yeni bir Kaby Lake işlemcisi olması dışında U937 / P hakkındaki ayrıntılar net değil. Fakat markanın özelikle yaptığı önemli vurgu, Fujitsu LifeBook U937 modelinin sadece iş amaçlı kullanılabileceği. Bu bakımdan genel kullanımlar için cihazın çok uygun olduğunu söylemek pek mümkün değil.
İş amaçlı geliştirilen Fujitsu LifeBook U937 modelinin bu amaç doğrultusunda farklı donanımlara ve özelliklere sahip olduğu belirtilebilir. Cihaz için ön plana çıkan özellikler ise şöyle;
Microsoft Windows XP Professional
Intel Pentium M 740 / 1.73 GHz
Intel 915GM Express
Optik Sürücü CD-RW / DVD-ROM
2 GB DDR2 SDRAM
60 GB HDD
Intel GMA 900 Grafik İşlemci
Kapasite 5200 mAh
Kart okuyucu
Yeni cihazın bağlantı birimleri noktasında zengin olması, farklı iş modelleri için de kolaylık sağlıyor. Bu açıdan özelikle iş istasyonu kurma ve cihaza sahip olması mümkün.