Gerrard futbol kariyerini noktaladı

İngiliz futbolunun önemli ismi Steven Gerrard, 19 yıllık aktif futbolculuk kariyerine 36 yaşında nokta koydu.

Güncellenme 24 Kasım 2016 19:00

Altyapısından yetiştiği ve 25 yıl oynadığı Liverpool'dan ayrılarak 2015 yazında Amerikan Birinci Futbol Ligi'ne (MLS) giden Gerrard, kulübü Los Angeles Galaxy ile 2016 sonuna kadar imzaladığı sözleşmenin bitimiyle futbolu bırakacağını açıkladı.

Kariyerinde birçok güzel anısı bulunduğu için şanslı olduğunu belirten orta saha oyuncusu, "Liverpool, İngiltere Milli Takımı ve Los Angeles Galaxy'de geçirdiğim her an için minnettarım." ifadelerini kullandı.

Emeklilik planlarına ilişkin yakın zamanda bir açıklama yapacağını paylaşan Gerrard, daha önce verdiği bir demeçte, aktif spor yaşantısı sonrası Liverpool'un teknik kadrosunda çalışabileceğini söylemişti.

Gerrard, isminin özdeşleştiği ve 710 kez giydiği Liverpool formasıyla çok sayıda başarıya imza attı.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Liverpool ile İtalyan ekibi Milan arasında 2005 yılında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında forma giyen Gerrard, 3-0 geriye düştükleri mücadelede takımı adına 54. dakikada ilk golü atan isimdi. Milan karşısında durumu 3-3'e getiren ve rakibine penaltı atışlarında üstünlük sağlayan Liverpool, kupayı müzesine götürdü.

Liverpool'daki ilk resmi maçına 1998 yılında çıkan Gerrard, 180 kez rakip fileleri havalandırmasının yanı sıra 100 de asist yaptı. 36 yaşındaki futbolcu, sadece ligde mutlu sona ulaşamadığı Liverpool ile bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupa, 2 İngiltere Federasyon Kupası ve 3 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

İngiliz Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından 8 kez yılın futbolcusu seçilen Gerrard, 6 kez de Premier Lig'de ayın futbolcusu ödülünü aldı.

Orta saha oyuncusu, 2015 yılının temmuz ayından beri oynadığı Los Angeles Galaxy'de ise 36 maçta 5 gol ve 15 asist üretti.

114 KEZ MİLLİ OLDU

İlk kez 2000 yılında seçildiği milli takıma 38 defa kaptanlık eden futbolcu, milli takıma en fazla çağrılan 4'üncü İngiliz futbolcu unvanını taşıyor.

İngiltere ile 114 maça çıkan Gerrard'ın önünde, 125 kez milli formayı giyen Peter Shilton, 119 defa sahaya çıkan Wayne Rooney (hala oynuyor) ve 115 kez milli David Beckham yer alıyor.

Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra İngiltere Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Gerrard'ın, milli formayla 21 golü bulunuyor.

AA