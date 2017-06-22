Gençlik iksiri kefir

"Gençlik iksiri" diye adlandırılan Kafkasya kökenli içeceğe ilgi her geçen gün artıyor. Üstelik kefirin faydaları saymakla bitmiyor.

Güncellenme 22 Haziran 2017 14:42

Kefir, Keçi veya inek sütünden özel bir maya mantarıyla yapılan, tadı ayrana benzeyen, ekşimsi bir içecektir.

Kafkasya kökenli kefir, Rusça da “keyif veren” anlamına geliyor. Kefir, çok eski yıllardan beri özellikle Kafkasya bölgesinde yapılan, süt asidi ve alkol fermantasyonu yardımıyla yapılan köpüklü, koyu kıvamlı (yoğurt kıvamında), hafif ekşimsi fermente bir süt ürünü.

KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR?

İşte sık sık tüketilmesi tavsiye edilen kefirin faydaları...

* Kefir, serinletici aromasıyla kronik yorgunluğu giderir.

* Sindirim sistemini mükemmel şekilde düzenler.

* Damar sertliğini ve kas kasılmalarını önler.

* Sinir sistemini güçlendirir.

* Mikrobik enfeksiyonlara karşı direnci artırır.

* Kefir, stres azaltır, sakinleştirir ve kolesterolü düşürür.

* Uykusuzluğu ve sinirsel depresyonu ortadan kaldırır.

* Yüksek tansiyonu düzenler ve dengeler.

* Kan bozukluklarını giderir ve kanı temizler.

* Karaciğer rahatsızlıklarını iyileştirir.

* Kansızlığı önler ve kan bozukluğunu giderir. Tırnakların sağlıklı kalmasını sağlar.

* Cildi güzelleştirir ve parlaklık verir.

* Egzama ve benzeri deri hastalıklarına iyi gelir.

* Yara ve yanıkların hızla iyileşmesini sağlar.

* İdrar yolu iltihaplarını tedavi eder.

* Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir.

* Safra kesesi ve böbrek hastalıklarına iyi gelir.

* Sağlıklı diyet için önemlidir, kilo almayı önler.

* Bebeklikten ergenliğe kadar; kemiklerin ve dişlerin oluşumu ile sağlıklı dokuların ve kasların gelişimini olumlu etkiler.

* Vücudun gelişmesi için gerekli olan vitamin, mineral ve protein desteğini sağlar.

* Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için mikrobik enfeksiyonlara karşı direnci artırır.

* Aşırı çikolata, şeker ve sakız tüketen çocukların sağlık risklerini azaltır.

* Diş çürüklerini önler.

* Şekerin özümlenmesini sağlar ve şekeri enerjiye dönüştürür.

* İştah açar ve beslenmeye güçlü destek oluşturur.

* Asabi hastalıklarda rahatlatıcı görevi görür.

* İshale ve kabızlığa karşı etkindir.

* Görme yetisini güçlendirir.

* Kesiklerin ve yaraların hızla iyileşmesini sağlar.

* Zekâ gelişimine önemli katkı ve zihinsel aktiflik sağlar.

* Astım ve alerjiye karşı direnç oluşturur.

* Çocukların büyümesinde doğal koruma ve güvenli beslenme sağlayan nefis bir içecektir.

Evde yapılan kefirde 77 adet yararlı probiyotik bulunduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Mindan, çocukların sağlık açısından çok yararlı olan bazı gıdaları yeterince tüketmediğini söylüyor. Bu gıdaların başında kefirin geldiğini belirten Dr. Mindan, “Kefirin sağlıklı bağırsak florası için gerekli olan en önemli gıda olduğu unutulmamalı” dedi.

Mucizevi içecek kefirin, ev yoğurdu ile karıştırılarak da içilebileceğini kaydeden Dr. Mindan, "Yayla çorbası veya cacık yapımında da kefir kullanılması önerilmektedir" açıklamasında bulundu.